Microsoft Edge est sur le point de devenir beaucoup plus rapide

Microsoft a été à l’honneur en raison de sa série d’échecs épiques, comme la méchante mise à jour de Windows 10 qui supprime des fichiers, mais son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium n’a apporté que de bonnes choses. En effet, le passage au moteur Chromium a donné à de nombreuses personnes une nouvelle raison d’essayer Microsoft Edge.

Pour rappel, en 2018, Microsoft a cessé de produire son propre moteur de navigation Web au profit de Chromium pris en charge par Google. Les principaux différenciateurs entre les nouveaux navigateurs basés sur Edge et Chromium sont son interface utilisateur, un défilement fluide, une expérience de page de démarrage personnalisable, des collections et des contrôles de confidentialité transparents.

Microsoft a maintenant révélé quelque chose d’autre qui pourrait motiver davantage de personnes à essayer son navigateur Web. L’entreprise affirme avoir introduit de nouvelles optimisations dans Edge qui l’ont rendu beaucoup plus rapide. Les résultats de l’étude comparative montrent que les performances se sont améliorées de 13 % — un chiffre qui n’est pas à négliger !

Microsoft révèle les résultats des tests effectués à l’aide de l’utilitaire de benchmarking Speedometer 2.0. Ils montrent que les nouvelles optimisations de la chaîne d’outils qui ont été activées apportent ce que l’entreprise décrit comme une « amélioration substantielle des performances dans les charges de travail générales de navigation ».

Les améliorations sont visibles dans la version 81.0.389.0 de Microsoft Edge sur Windows 10 en 64 bits, qui a été comparée à la version 79.0.309.71 du navigateur. Microsoft souligne que les tests ont été effectués sur « Windows 10 1909 (OS Build 18363.592) sur une Microsoft Surface Pro 5 (Intel [R] i5-8250U CPU 1,60 GHz et 8 Go de RAM), sans aucune autre application en cours d’exécution et sans aucun onglet de navigateur supplémentaire ouvert ».

La nécessité de la rapidité

Speedometer 2.0 fonctionne en simulant l’utilisation réelle du Web, et le test de Microsoft montre que Edge 79.0.309.71 (la version stable actuelle) a obtenu une note de 84,85. La version 81.0.410.0 du navigateur a vu ce chiffre passer à 96,15, alors que dans la version 81.0.403.1, il était de 95,6.

Pour l’instant, les améliorations de vitesse peuvent être appréciées par toute personne utilisant les versions preview de Dev ou Canary de Edge, mais elles seront bientôt disponibles dans la version stable. Si vous êtes impatient de voir à quel point les choses sont plus rapides, vous pouvez télécharger et tester les versions preview depuis ce lien.

Chaque fois que le nouveau navigateur Microsoft Edge devient un peu plus rapide, c’est un pas vers la victoire sur Chrome. Si vous n’avez pas encore testé la version Chromium d’Edge, qu’attendez-vous ? Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour tester le navigateur Web de Microsoft.