Microsoft combine enfin Word, Excel et PowerPoint dans une application bureautique

Les applications Microsoft Office existent depuis longtemps sur les appareils mobiles, mais jusqu’à présent, les utilisateurs devaient télécharger et installer Word, Excel et PowerPoint séparément sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple.

Si pour certains, c’était la bonne approche étant donné qu’ils ne voulaient pas la suite complète, mais seulement une application spécifique comme Word ou Excel, d’autres trouvaient le concept d’offrir des applications séparées plutôt peu pratique, notamment parce qu’ils devaient télécharger, installer et mettre à jour plus d’une application.

Microsoft a apparemment reçu le message, et la société a récemment publié une version mise à jour de Microsoft Office qui inclut toutes les applications précédemment proposées séparément.

L’application Microsoft Office n’est actuellement proposée qu’aux utilisateurs d’Android, mais il est possible que Microsoft la propose également sur l’iPhone dans les semaines à venir. Une annonce officielle à ce sujet n’est pas encore disponible, mais la liste du Play Store de Google souligne quand même l’objectif de cette application.

« L’application Office combine les applications Word, Excel et PowerPoint que vous connaissez et sur lesquelles vous comptez, avec de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les atouts uniques d’un smartphone pour créer une expérience Office plus simple et pourtant plus puissante lors de vos déplacements. Que vous l’utilisiez pour des raisons personnelles ou professionnelles, l’application Office est conçue pour être votre application préférée pour travailler sur un appareil mobile », peut-on lire dans la description du Play Store.

3 applications en 1

Techniquement, une application Microsoft Office qui combine tous les outils de productivité qui étaient jusqu’à présent proposés séparément est également utile à Microsoft dans le cadre des partenariats que la société a conclus avec différents fabricants d’appareils.

Par exemple, Samsung préinstalle les applications Microsoft Office sur ses modèles Galaxy S, et le fait de proposer séparément Word, Excel et PowerPoint a été décrit par beaucoup comme un flot de bloatwares. Une seule application combinant toutes ces applications pourrait rendre les choses plus simples pour tout le monde. Il reste donc à voir quand et si cette approche sera étendue à d’autres plateformes également.

Un choix stratégique

Évidemment, il s’agit là d’une décision stratégique. En réduisant l’espace perçu et réel occupé par ces trois applications, les utilisateurs auront moins d’excuses pour ne pas les installer. En outre, une fois l’une d’entre elles installée, les deux autres sont livrées avec, de sorte que les utilisateurs ont également moins de raisons de ne pas utiliser Word, Excel et PowerPoint.

Le système est également en concurrence stratégique avec Google, qui a divisé son application Drive en quatre applications distinctes il y a des années. Aujourd’hui, Microsoft propose les trois applications Office les plus utilisées, l’accès à OneDrive et quelques accès aux fonctions de Notes et Office Lens dans un seul et même endroit. Il s’agit évidemment d’un coup de pouce à la productivité mobile.