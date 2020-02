Le test de durabilité et de démontage du Galaxy Z Flip suscitent quelques inquiétudes

Samsung a finalement annoncé ses grandes nouveautés pour le premier semestre 2020 et, sans surprise, le Galaxy Z Flip a pris une grande partie de l’attention des médias grâce à sa nouvelle technologie.

Bien sûr, le design n’est pas vraiment original, mais la mise en œuvre qui utilise un écran flexible fera naturellement vaciller l’attention des consommateurs. Comme prévu, il a été comparé et mis en contraste avec le nouveau Motorola RAZR dont la durabilité et le rapport qualité-prix sont désormais sur la sellette. Mais, le Galaxy Z Flip est-il vraiment meilleur ? Quelques YouTubers l’ont mis à l’épreuve et leurs réponses peuvent susciter quelques inquiétudes.

Il n’est pas surprenant qu’un smartphone pliable comme le Galaxy Z Flip attire Zack Nelson de JerryRigEverything, surtout avec toutes les allégations liées au verre que Samsung a produit pour sa deuxième tentative d’un tel appareil. En effet, l’une des évolutions de conception les plus excitantes de Samsung sur le Galaxy Z Flip devrait être son écran pliable Ultra Thin Glass (UTG), qui serait une avancée significative par rapport à l’écran en plastique utilisé par la société sur son Galaxy Fold.

Le YouTuber ne ménage pas ses mots pour réprimander Apple pour ses prétentions sur la résistance de son verre en saphir, et maintenant Samsung devient également une cible. Il s’avère que le verre ultra-mince de Samsung sur le Galaxy Z Flip ne fait pas le poids, même avec les ongles de Nelson. Selon The Verge, les rayures commencent généralement à apparaître autour du 6e niveau de dureté du test sur la plupart des smartphones modernes, avec des « rainures plus profondes » émergeant après cela.

Une histoire de couche de protection ?

Nelson continue d’appliquer une flamme sur l’écran, qui commence à se déformer comme du plastique après quelques secondes. Enfin, Nelson utilise une pointe fine pour percer des trous à travers l’écran, qui ne se brise pas comme du verre, mais détruit définitivement les pixels en dessous, laissant des lignes sur toute la longueur de l’écran.

Alors que Nelson reproche à Samsung d’avoir menti sur le matériau utilisé pour l’écran, Max Weinbach, de XDA, propose une autre histoire. Le Galaxy Z Flip utilise bien du verre, comme nous pourrons peut-être l’entrevoir plus tard. Ce que Samsung a omis de mentionner, c’est qu’il y a une couche de plastique sur le verre pour une protection supplémentaire. Malheureusement, pas assez de protection contre les médiators de dureté Mohs et les ongles de Nelson.

Un minutieux démontage

Tout comme pour le Motorola RAZR, PBKReviews a présenté le premier démontage du Galaxy Z Flip. Le démontage initial a été relativement moins fastidieux par rapport à son rival de Motorola. Cela dit, contrairement au nouveau RAZR, l’écran du Galaxy Z Flip est plus difficile à démonter, ce qui le rend plus difficile et plus coûteux à remplacer.

Tout comme pour le Motorola RAZR, il est trop tôt pour dire si le Galaxy Z Flip sera le smartphone pliable le plus résistant. Samsung semble avoir au moins appris les leçons du passé, mais nous sommes encore loin du jour où les smartphones pliables seront non seulement plus abordables, mais aussi, et surtout, plus fiables.