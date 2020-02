Sony annule sa participation au MWC 2020 en raison de la menace du coronavirus

Le Mobile World Congress 2020 approche à grands pas, mais l’actualité ne concerne pas les mobiles qui y seront présentés, mais les fabricants qui cèdent leur place à d’autres. La menace du coronavirus de Wuhan jette une ombre sur le monde, et celle-ci atteint Barcelone même.

Plusieurs fabricants ont déjà annulé leurs présentations, et ont même décidé de ne pas participer à l’événement lui-même. NVIDIA a été l’un des derniers à le confirmer, tout comme LG, Ericsson et ZTE, bien que ce ne soit que partiellement pour ce dernier. Mais maintenant, la bombe vient du Japon. Sony a été le dernier à confirmer qu’elle ne sera pas à Barcelone. Le grand salon a du plomb dans l’aile.

Comme mentionné par le passé, les fabricants et d’autres exposants dont la présence était prévue pour le MWC 2020 de Barcelone sont maintenant en train de prendre des décisions sur leur présence ou non à l’événement. Certains d’entre eux ont déjà décidé de ne pas se rendre à Barcelone, comme NVIDIA, LG, Amazon, et d’autres acteurs devraient suivre dans les prochains jours.

Bien qu’initialement Sony a confirmé sa présence en Espagne, aujourd’hui, tout a changé, et une déclaration officielle de la firme indique clairement que l’événement est annulé. Sony ne sera pas à Barcelone.

Sony a suivi de près l’évolution de la situation après l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a été déclarée urgence mondiale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020. Nous accordons la plus grande importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, de nos partenaires, des journalistes et de nos employés, aussi, nous avons pris la difficile décision d’annuler notre participation au MWC 2020 de Barcelone, en Espagne.

Une annonce en ligne

Cette décision intervient à un moment délicat, alors que les fabricants commencent à confirmer leur non-présence à l’événement, et que les hôtels et les voyages de presse sont déjà réservés. Sony elle-même confirme que si les journalistes le souhaitent, les voyages au Mobile World Congress seront maintenus. Mais le fabricant japonais n’aura pas de stand.

Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun smartphone Sony ne sera présenté pendant le salon. La marque le fera en ligne, par streaming, ailleurs sur la planète. La conférence de presse de Sony sera maintenue à l’heure prévue de 8 h 30 le 24 février 2020 en vidéo.