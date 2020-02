La gamme Galaxy S20 de Samsung fait encore parler d’elle

Les fuites de la gamme de smartphones Galaxy S20 de Samsung sont apparemment sans fin. Ainsi, on peut se demander s’il y aura encore des surprises lors de l’annonce de la gamme le 11 février. Mais les fans de Samsung à court d’argent devraient être heureux d’apprendre que les prix ne seront pas aussi élevés que prévu.

D’après Roland Quandt, dans certaines régions, les modèles 4G du Galaxy S20 et du Galaxy S20+ seront disponibles dans une version avec 8 Go de RAM.

Auparavant, nous avions entendu dire que la gamme S20 disposerait d’au moins 12 Go de mémoire vive, mais en réduisant la quantité de RAM, Samsung pourrait également réduire le coût — ce qui, si l’on en croit les rumeurs, pourrait être un grand soulagement.

On ne sait pas exactement dans quels pays ces versions seront vendues, si bien que vous risquez de rester bloqué avec 12 Go ou plus, mais au moins certains acheteurs pourraient économiser un peu d’argent. Notez qu’il est peu probable que cela s’applique au Galaxy S20 Ultra, car les rapports suggèrent qu’il ne sera disponible qu’en version 5 G.

Not all Samsung Galaxy S20 4G models are equal. Some countries are getting an entry level config with 8 GB RAM instead of 12 GB to allow for lower pricing of the base models. 128GB flash memory on all variants and no other differences though. —Roland Quandt (@rquandt) February 6, 2020

Quandt a ajouté que le stockage commencera à 128 Go dans toutes les variantes, et dans un autre tweet, il a fourni quelques informations sur les capacités de chargement des smartphones. Apparemment, les Galaxy S20 et S20+ seront livrés avec un chargeur rapide de 25 W, que vous optiez pour la version 4G ou 5G, tandis que le Galaxy S20 Ultra 5G sera livré avec un chargeur de 45 W.

De bonnes nouvelles

Et, il semblerait que tous les modèles seront également livrés avec des écouteurs AKG USB-C filaires dans la boîte. Si vous ne voulez pas passer au sans-fil, vous aurez donc une autre option.

Enfin, une affiche officielle de marketing montrant le Galaxy S20 Ultra a fait l’objet d’une fuite et a été partagée par Ishan Agarwal, de même qu’une affiche montrant le Galaxy Z Flip.

The first Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Official Poster! Both shades look pretty good. Also, the Galaxy Z Flip. Both are gonna be pretty expensive phones, though. Which one would you get? #GalaxyZFlip #GalaxyS20Ultra #GalaxyS20Series #Samsung #UNPACKED #GalaxyUNPACKED pic.twitter.com/pfqybnhLvM —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020

Les images ne montrent pas vraiment quelque chose que nous n’avons pas vu auparavant, surtout si l’on tient compte du fait que des photos du S20 Ultra ont maintenant été divulguées, mais elles nous donnent une autre vue rapprochée de l’énorme bloc de caméra du smartphone, censé être composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, et de l’écran pliable du Z Flip.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait de plus en plus de fuites avant le lancement des smartphones.