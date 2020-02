NVIDIA est la dernière société à délaisser le MWC 2020 à cause du coronavirus

Le plus grand salon mondial de la téléphonie mobile vient de prendre un autre coup de massue. En effet, le géant graphique NVIDIA, l’un des sponsors de la conférence, vient d’annoncer qu’elle n’enverra pas d’employés au Mobile World Congress 2020 à Barcelone.

Comme LG et Ericsson (et, dans une certaine mesure, ZTE) avant elle, NVIDIA a donc révélé qu’elle ne participera pas au Mobile World Congress 2020 cette année en raison des inquiétudes concernant l’épidémie de coronavirus en cours. La décision a été prise dans l’intérêt des employés de l’entreprise, entre autres. L’entreprise s’excuse de sa décision, mais affirme que c’est « le bon » choix à la lumière des préoccupations de santé publique.

Mais NVIDIA est également un sponsor majeur de la conférence, et avait établi un partenariat avec la GSMA pour héberger 10 sessions et tables rondes autour de l’intelligence artificielle. Elle prévoyait également d’accueillir les visiteurs dans un « AI Edge Innovation Center » qui « placerait les participants à l’intersection de l’IA, de la 5G et de l’informatique de pointe ».

Dans une brève déclaration sur son site Web, NVIDIA a révélé qu’elle avait informé les organisateurs du Mobile World Congress de Barcelone, la GSMA, qu’elle avait décidé de ne pas organiser l’événement cette année. « Étant donné les risques de santé publique liés au coronavirus, la sécurité de nos collègues, partenaires et clients est notre plus grande préoccupation », a déclaré la société dans un communiqué.

NVIDIA explique qu’elle était impatiente de partager des informations sur ses technologies 5G, d’intelligence artificielle et vRAN avec l’ensemble de l’industrie, mais au final, cela ne se fera pas à MWC 2020. « Nous regrettons de ne pas être présents, mais nous pensons que c’est la bonne décision », a réitéré l’entreprise.

Une vraie perte

NVIDIA n’est pas la première société à se tenir à l’écart du Mobile World Congress de cette année à cause de l’épidémie liée au coronavirus. Plus tôt cette semaine, LG Electronics a fait une annonce analogue, expliquant qu’elle n’assistera pas au salon de cette année en raison de l’épidémie. Ensuite, Ericsson a également annoncé qu’elle avait annulé ses plans du MWC 2020 afin de protéger ses employés.

ZTE a quant à elle annulé la conférence de presse qu’elle avait prévue pour l’événement, mais a déclaré qu’elle aura toujours un stand au MWC 2020. Il est probable que d’autres entreprises feront des annonces similaires dans les jours à venir, mais on ne sait pas encore quelle sera l’ampleur de l’impact de l’épidémie sur le grand salon mondial du mobile.