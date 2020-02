Les futurs Mac d’Apple pourraient être équipés de GPU AMD Navi 21

Des références aux prochains processeurs AMD, cartes graphiques et APU (puces qui combinent CPU et GPU) ont été repérées dans le code source de la bêta 1 de macOS 10.15.4. Découvert par l’utilisateur @_rogame, le code fait allusion aux Navi 21, Renoir et Van Gogh d’AMD, ainsi qu’à d’autres puces censées être lancées dans les mois à l’avenir.

Étant donné que macOS est actuellement en version 10.15.3, le code pourrait suggérer qu’Apple travaille à la prise en charge d’un large éventail de processeurs AMD dans les plus brefs délais. Cette information s’ajoute également aux précédentes fuites concernant la prise en charge des prochains produits AMD dans le système d’exploitation macOS.

Les références à un GPU Navi 21 sont particulièrement intéressantes. Selon les rumeurs, cette carte graphique top secrète pourrait être deux fois plus rapide — et deux fois plus grande — que la puce Navi 10 actuellement intégrée dans le GPU 5700 XT d’AMD. Un tel monstre de carte serait probablement réservé à une machine haut de gamme comme le nouveau Mac Pro, alors ne vous attendez pas à le voir de sitôt à l’intérieur d’un MacBook Air. Mais étant donné le récent accent mis par Apple sur les produits de niveau professionnel, la mention Navi 21 pourrait être significative.

Nous avons déjà entendu dire que le passage d’Apple des processeurs Intel aux processeurs AMD pourrait être une fantastique nouvelle pour les consommateurs étant donné le fantastique rapport performance/puissance de la nouvelle série Ryzen 4000. La génération de puces Ryzen 4000 est connue sous le nom de code « Renoir », ce qui rend la référence à ce peintre particulier dans le code bêta de macOS 10.15.4 particulièrement intrigante.

Il y a peu de données sur le nom de code « Van Gogh » d’AMD pour le moment, donc toute information est probablement truffée de spéculations.

Un avenir

Avant de vous emballer, tout ce code pourrait ne rien donner. Il est tout à fait possible qu’Apple se contente de tester les processeurs de ses machines pour voir s’ils fonctionnent suffisamment bien pour que la société envisage de les utiliser à l’avenir.

Néanmoins, cette dernière fuite s’ajoute à toutes les rumeurs entourant les plans du processeur d’Apple. Il y a également des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait travailler sur ses propres Mac basés sur une architecture ARM qui abandonneraient à la fois Intel et AMD en faveur d’un processeur créé par Apple. Seul le temps nous dira dans quelle direction le géant de Cupertino décide d’aller.