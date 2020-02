La conception des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro révélée par une fuite d’une affice

La gamme de flagships Xiaomi Mi 10 devrait être officialisée cette semaine, le 13 février pour être précis. Avant le lancement, une photo du Mi 10, qui a fait l’objet d’une fuite, a été mise en ligne et révèle le design avant et arrière du futur smartphone phare de la firme chinoise.

L’image a été partagée par @xiaomishka sur Twitter. L’image montre deux Mi 10 avec une disposition légèrement différente de la caméra. La variante verte semble être le Xiaomi Mi 10 avec un plus petit nombre de capteurs photo à l’arrière tandis que la variante bleutée pourrait être le Xiaomi Mi 10 Pro car il dispose d’un capteur photo supplémentaire. La face avant présente un écran poinçonné pour loger la caméra frontale, et des bords incurvés.

Comme le montre l’image, la caméra arrière du Xiaomi Mi 10 comprend trois lentilles alignées verticalement, un quatrième capteur placé séparément et un flash LED. Le Xiaomi Mi 10 Pro semble disposer d’un capteur supplémentaire entre les deuxième et troisième lentilles. Selon les précédentes rumeurs, le Mi 10 et le Mi 10 Pro seront équipés d’un capteur primaire arrière de 108 mégapixels.

Récemment, il a été révélé que le Mi 10 sera le premier smartphone au monde à être équipé d’un module de mémoire vive LPDDR5. La puce LPDDR5 permettrait d’augmenter la vitesse d’accès aux données de 50 % et de réduire la consommation d’énergie de 20 %.

Deux smartphones très alléchants

Le Xiaomi Mi 10 serait doté d’un écran AMOLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il supportera la technologie de charge rapide de 48 W alors que le Mi 10 Pro supportera la technologie de charge rapide de 65 W. Le Mi 10 aura une batterie d’une capacité de 4 800 mAh tandis que le Mi 10 Pro aura une capacité de batterie d’environ 5 250 mAh. Il disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. Outre le capteur principal de 108 mégapixels, on va retrouver un capteur de 48 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels. Pour l’avant, il y aura une caméra à double objectif de 32 et 8 mégapixels. Le smartphone sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 cadencé à 2,84 GHz.

Le Xiaomi Mi 10 Pro sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone aura une caméra principale d 108 mégapixels, un autre de 16 mégapixels, un de 12 mégapixels et de 5 mégapixels. Il n’est pas fait mention de la caméra frontale. Le Mi 10 Pro aura un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2 080 x 1 080 pixels.