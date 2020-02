Motorola lance ses Moto G8 Stylus et Moto G8 Power

La gamme de smartphones Moto G de Motorola possède certains des meilleurs smartphones abordables du marché, et les modèles de cette année — le Moto G8 Stylus et le Moto G8 Power — cherchent à maintenir cette réputation avec des écrans plus grands, des processeurs plus rapides, de meilleures caméras et de nouvelles caractéristiques tout en restant très abordables.

Aujourd’hui, Motorola vient de dévoiler une paire de nouveaux smartphones Android qui, espère-t-elle, vous éloignera des smartphones en provenance de Chine. Le Moto G8 Stylus et le Moto G8 Power promettent respectivement un utile stylet, et une grande autonomie. Derniers nés de la gamme « G » de smartphones Android abordables de Motorola, ces deux smartphones répondront aux besoins des consommateurs.

Moto G8 Stylus

Voyez-le comme un Galaxy Note, mais moins cher, et avec quelques sacrifices peu surprenants pour atteindre ce prix plus bas. Proposé à 299,99 dollars (nous n’avons pas encore le prix en France), le Moto G8 Stylus associe son écran de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ à un stylet qui peut être utilisé pour annoter des documents, faire des croquis et naviguer sur Android 10.

Contrairement au S Pen de Samsung, le stylet du Moto G8 Stylus est passif, et non actif. Cela signifie sans doute moins de précision, mais aide clairement Motorola à atteindre son budget. Vous obtenez au moins une copie de l’application Notes de Samsung : en tirant le stylet, vous pouvez commencer à noter des choses dans l’application Moto Note alors que le smartphone est encore verrouillé.

À l’intérieur, vous trouverez un processeur Snapdragon 665 de Qualcomm, et 4 Go de mémoire vive (RAM), ainsi que 128 Go de stockage interne et un emplacement micro SD (compatible avec des cartes de 512 Go maximum). Il est équipé d’une puce 4 G LTE, Bluetooth 5.0 et du WiFi 802.11 ac, ainsi que d’une batterie de 4 000 mAh à charge rapide de 10 W. Tout est hydrofuge, mais pas il n’y a pas d’indice de protection.

Comme pour les autres récents smartphones Motorola, ce ne sont pas les capteurs photo qui manquent. En façade, on retrouve une caméra autonome de 16 mégapixels, tandis qu’un trio de capteurs photo se trouve à l’arrière. Un capteur principal de 48 mégapixels avec un enregistrement vidéo 4K Ultra HD, un capteur de 16 mégapixels avec un objectif grand-angle de 117 degrés, et un capteur macro de 2 mégapixels.

Motorola trouve également de la place pour deux haut-parleurs stéréo et deux microphones, mais il n’y a pas de puce NFC, donc point de paiement mobile.

Moto G8 Power

Pas de stylet pour le Moto G8 Power, juste une grosse batterie. Motorola loge une batterie lithium-ion de 5 000 mAh dans son boîtier de 9,63 mm d’épaisseur, ce qui, selon l’entreprise, suffit pour 3 jours d’utilisation, jusqu’à 150 heures de musique en continu ou jusqu’à 27 heures de lecture vidéo.

Comme le Moto G Stylus, il utilise le Snapdragon 665 de Qualcomm et 4 Go de mémoire vive (RAM). Mais seulement 64 Go de stockage interne. L’écran de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ est le même, tout comme le support de charge rapide de 10 W. Pour les caméras, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels, puis trois à l’arrière : un capteur principal de 16 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels avec un objectif de 118 degrés et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le Moto G8 Power sera disponible en précommande dès le 20 février chez Amazon, Fnac/Darty et CDiscount, au prix de 249,99 euros. Une paire d’écouteurs intra-auriculaires sera offerte pendant toute la durée de la précommande. Le seul coloris disponible sera en noir.