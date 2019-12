Le Poco F2 pourrait être lancé l’année prochaine

L’année dernière, Xiaomi a lancé le Poco F1 comme sa première marque de smartphone Pocophone. Maintenant, le responsable de Pocophone Global, Alvin Tse, a laissé entendre que le successeur du Poco F1 sera lancé en 2020.

Pocophone est une sous-marque de Xiaomi qui a été lancée en 2018 et qui se concentre sur les smartphones de jeu très abordables. Et, le Poco F1 a été son premier (et unique) smartphone, qui a apporté des spécifications phares à un prix aux alentours des 300 euros, qu’aucune autre marque n’a pu égaler lors de son lancement. On s’attendait à ce que ce soit un succès fou sur des marchés comme l’Inde, où les spécifications et le prix sont les principales variables d’une décision d’achat.

Sur Twitter, Tse a répondu à une question d’un utilisateur concernant la marque Poco. Dans sa réponse, Tse a écrit, « Vous entendrez davantage parler de Poco en 2020 ». Cela laisse entendre que Xiaomi lancera l’année prochaine le nouveau smartphone Poco qui sera probablement connu comme le Poco F2. Il a seulement laissé entendre que le Poco F2 pourrait être lancé en 2020, mais n’a pas révélé plus de détails à ce sujet.

Auparavant, le prétendu smartphone Poco F2 avec le numéro de modèle M1912G7BE/M1912G7BC a reçu l’approbation de l’autorité chinoise 3C. Bien que la certification 3C n’ait pas révélé grand-chose, elle a seulement mentionné que le prétendu Poco F2 sera livré avec une charge rapide de 27 W.

Une confirmation

Jusqu’ici, nous avons vu le populaire fabricant d’étuis Spigen révéler accidentellement des étuis pour le smartphone Poco F2. Le futur Pocophone F2 ressemble beaucoup au Redmi K20 et au Redmi K20 Pro. Si cela se réalise, alors le Poco F2 sera doté d’un écran sans encoche et d’une unique caméra frontale.

Les coques ont montré que l’appareil aura un bloc de caméra à triple capteur photo à l’arrière, et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Pour rappel, le Poco F1 dispose d’un écran doté d’une encoche, et de deux caméras à l’arrière. Les boutons de volume et on/off se trouvent sur le côté droit du Poco F2. Sur la tranche inférieure, il y a un haut-parleur et un port USB Type-C, tandis qu’un port de 3,5 mm peut être présent sur la tranche supérieure.