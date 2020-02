Apple tente de réduire l’impact du coronavirus sur ses ventes

Outre les conséquences sanitaires, l’épidémie du coronavirus devrait également avoir des répercussions sur les activités d’Apple, et cela ne se produira probablement pas seulement en Chine, mais aussi au niveau mondial.

Tout d’abord, la société a récemment confirmé qu’elle a fermé tous les Apple Store en Chine jusqu’au 9 février, la boutique en ligne restant le seul endroit où les clients peuvent continuer à acheter des appareils à la pomme croquée.

« Par excès de prudence et sur la base des derniers conseils des principaux experts en matière de santé, nous fermons tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février. La boutique en ligne d’Apple en Chine reste ouverte. Nous continuerons à suivre de près la situation et nous nous réjouissons de rouvrir nos magasins dès que possible », a déclaré Apple dans une déclaration pour Bloomberg.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo pense que l’offre d’iPhone est également touchée par le coronavirus. Il estime que les ventes au cours du premier trimestre de l’année devraient chuter d’environ 10 %. Selon Ming-Chi Kuo, Apple devrait maintenant vendre entre 36 et 40 millions d’iPhone au cours de ce trimestre.

En outre, il est beaucoup plus difficile d’anticiper les ventes d’iPhone au cours du deuxième trimestre, car l’impact à long terme du coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement est difficile à prévoir étant donné l’épidémie.

Une baisse des ventes d’iPhone au premier trimestre

Mais d’un autre côté, le lancement de l’iPhone 9, ou de l’iPhone SE de seconde génération, ne devrait pas être affecté par le coronavirus. Foxconn, qui est en charge de la fabrication du nouvel iPhone abordable, affirme qu’elle dispose déjà d’un plan de secours pour éviter toute interruption du processus de production, de sorte que l’appareil devrait normalement être lancé au printemps. Selon des personnes connaissant bien le sujet, le nouvel iPhone pourrait voir le jour en mars ou avril au plus tard.

L’iPhone 9 sera basé sur l’actuel iPhone 8, et il sera doté d’un écran LCD de 4,7 pouces avec un bouton physique et la technologie Touch ID intégrée. Le prix devrait commencer à 399 dollars pour le modèle de base.