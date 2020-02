Le vrai Galaxy Fold 2 arrivera plus tard dans l’année

Le deuxième smartphone pliable de Samsung sera officiellement lancé la semaine prochaine, mais il ne succède pas au Galaxy Fold de l’année dernière. En effet, le Galaxy Z Flip a non seulement un design extrêmement différent, mais il a également un nom de code très différent pour commencer.

Le smartphone pliable à clapet pourrait ne pas plaire à certains fans inconditionnels du « pliable », mais ceux-ci n’auront pas à regarder trop loin dans l’avenir, car, du moins d’après une seule observation, le véritable successeur de Galaxy Fold arrive bientôt.

Les entreprises adorent les noms de code de leurs produits dans des tentatives futiles de cacher l’identité de leurs futurs produits. Certains sont plus cohérents, comme la dominance de Google pour les noms de poisson. D’autres sont apparemment aléatoires. Mais, Samsung utilise apparemment un modèle plus discernable.

Selon GalaxyClub, les travaux sur un dispositif nommé Win2 ont déjà commencé. Si l’on considère que le tout premier Galaxy Fold était connu comme « Win », on peut légitimement penser que le « Win 2 » sera le Galaxy Fold 2.

En revanche, le Galaxy Z Flip, qui était auparavant présumé être le Galaxy Fold 2, était appelé en interne Bloom.

Une variante 5G

Cela dit, rien d’autre n’a été divulgué au sujet de ce présupposé Galaxy Fold 2, si ce n’est qu’il y aura une variante 5G dont le nom de code sera, quoi d’autre, que « Win2 5G ». En outre, nous pouvons nous attendre à ce que ce dispositif pliable soit une nouvelle itération par rapport au premier Galaxy Fold plutôt qu’un nouveau départ. Espérons que cela signifie aussi des améliorations significatives et des corrections de défauts.

Le « Win2 » pourrait ne pas être le seul smartphone pliable que Samsung a prévu pour cette année. La firme sud-coréenne a déjà déclaré qu’elle se concentrerait sur les smartphones haut de gamme et pliables cette année et espère en expédier des millions. La concrétisation de ces plans dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle le Galaxy Z Flip aura permis d’améliorer la conception et la fabrication de Samsung.