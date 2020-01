Nearby Sharing, concurrent de AirDrop, vue dans une vidéo de prise en main

Une nouvelle vidéo de prise en main en provenance de XDA Developers nous a donné notre meilleur aperçu de la prochaine fonction de partage de type AirDrop sous Android, intitulée Nearby Sharing. La vidéo de cette fonctionnalité, inconnue à ce jour, montre un certain nombre de photos et un fichier vidéo envoyé entre un Pixel 2 XL et un Pixel 4, bien que XDA note que la fonction a également été vue fonctionner sur un appareil OnePlus.

Malgré l’utilité de AirDrop, Android a eu du mal à trouver un grand succès avec sa propre alternative. Sa version NFC a été abandonnée dans Android 10, et bien que l’application Fichiers de Google inclue des fonctionnalités analogues, ce n’est pas tout à fait la même chose que de l’avoir inclut au niveau du système d’exploitation. Il a été signalé que Google travaille sur un concurrent de AirDrop pour Android depuis un certain temps, mais c’est la première fois que nous avons la chance de la voir en action.

Dans la vidéo, Nearby Sharing est directement intégrée dans le menu des paramètres rapides d’Android. Elle ne semble pas encore terminée, puisque la vidéo montre qu’elle bug au moins une fois lorsqu’on essaie d’envoyer un fichier vidéo. Mais une fois que le transfert commence, il s’agit d’un transfert assez rapide par Wi-Fi. C’est beaucoup plus rapide et moins truffé de bugs que d’utiliser le Bluetooth pour les transferts de fichiers.

La fonctionnalité indique qu’elle est conçue pour fonctionner au mieux lorsque les deux appareils se trouvent à moins d’un mètre l’un de l’autre, mais il existe également des options permettant de limiter la visibilité de votre appareil si vous ne voulez pas que des étrangers puissent vous envoyer des fichiers en utilisant celle-ci.

Google n’est pas le seul acteur de l’écosystème Android à travailler sur un concurrent de AirDrop.

Tout le monde s’y met

La semaine dernière, XDA-Developers a annoncé que Samsung disposait de sa propre norme de partage de fichiers appelée Quick Share. L’année dernière, un trio des plus grands fabricants chinois de smartphones — Xiaomi, OPPO et Vivo — a annoncé qu’ils travaillaient sur leur propre protocole.

L’avantage de Nearby Sharing est qu’il devrait être disponible sur les smartphones de tous les fabricants d’Android, plutôt que d’être limité à un petit groupe d’entre eux, voire à un seul dans le cas de Samsung. On ne sait pas quand la fonctionnalité sera officiellement lancée (ou même annoncée), mais comme elle est déjà en état de marche, elle pourrait arriver dans Android 11.