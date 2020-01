Motorola Edge+ pourrait être le nom du premier flagship de l’entreprise

Ces dernières années, Motorola s’est largement tenu à l’écart du secteur du haut de gamme, et a plutôt lancé des modèles tels que le Moto G8 Plus à prix abordable et le Moto Z4 de milieu de gamme. Même le coûteux et pliable Motorola RAZR 2019 n’a pas la puissance des smartphones haut de gamme. Mais, Motorola pourrait enfin lancer un smartphone haut de gamme.

Selon @evleaks, la société travaille sur un smartphone intitulé Motorola Edge+. Outre le nom, les seules informations qu’il partage sont qu’il est équipé d’un écran poinçonné pour loger la caméra frontale, et qu’il arrivera chez l’opérateur mobile américain Verizon. À ce jour, on ne sait pas s’il arrivera également chez d’autres opérateurs, ou s’il sera une exclusivité Verizon.

Qu’est-ce qui nous fait penser que c’est un vaisseau amiral ? Eh bien, nous savons déjà que Motorola travaille sur un smartphone haut de gamme, ou du moins envisage de le faire, un smartphone qui se situe en dehors de ses gammes E, G, One et Z, donc ce nom correspondrait à celui-ci.

Cela étant dit, la nouvelle que Motorola travaillait potentiellement sur un flagship a été annoncée avant que la société n’annonce le Motorola RAZR 2019, il se peut que ce soit l’appareil auquel la société faisait référence.

Mais comme déjà mentionné, ce n’est pas vraiment ce que nous considérons comme les caractéristiques d’un vaisseau amiral, et c’est aussi un appareil de niche, alors que nous avons tendance à penser que les flagships ne sont pas seulement puissants, mais ils ont aussi un attrait assez général.

Le vaisseau amiral par son nom…

Le nom Motorola Edge+ sonne également comme un nom haut de gamme, l’élément « edge » faisant peut-être référence à un écran courbé, et le « plus » suggérant une taille ou une puissance supplémentaire — bien qu’il ne soit pas certain qu’il existe également un Motorola Edge sans le suffixe Plus.

Bien que les détails ne soient pas très précis, nous entrons maintenant dans la période des annonces, avec la gamme Galaxy S20 de Samsung qui est attendue le 11 février, et de nombreux autres smartphones qui devraient atterrir au MWC 2020 à la fin du mois de février, le Motorola Edge+ pourrait donc en faire partie. Pour l’instant, notre principal espoir est simplement qu’il ne soit pas totalement exclusif à l’opérateur Verizon.