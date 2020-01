Samsung teste sa propre version de AirDrop pour ses smartphones

Quoi que vous pensiez des iPhone d’Apple, il est indéniable que AirDrop est l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS. Étonnamment, à l’ère actuelle des smartphones, c’est une fonctionnalité qui n’est pas reprise par Android. Ce ne sera peut-être plus le cas avant longtemps, car une source proche de XDA Developers a révélé « Quick Share », une fonction analogue à AirDrop créée par Samsung qui devrait apparemment faire ses débuts sur la prochaine gamme phare de Samsung, les Galaxy S20.

Pour les non-initiés, AirDrop est un moyen d’envoyer rapidement un fichier entre deux iPhone en utilisant une combinaison de Wi-Fi et de Bluetooth. Cette fonctionnalité est populaire parce qu’elle n’utilise pas de données cellulaires et qu’elle est facile à utiliser. Selon XDA Developers, Quick Share de Samsung semble prête à copier cette formule. Après avoir installé l’APK de test, les rédacteurs de XDA ont pu accéder à l’interface de Quick Share. Ils ont déclaré avoir pu voir d’autres appareils Galaxy à proximité. Malheureusement, ils n’ont pas pu utiliser la fonction de partage de l’application, car elle ne fonctionne apparemment que sur des appareils de test spécifiques.

Il semble que Quick Share soit une application relativement simple, et les options sont pour la plupart limitées à ceux avec qui vous partagez le contenu, les deux principaux paramètres étant « Tout le monde » ou « Contacts seulement ». Ce dernier paramètre vous permet de ne partager qu’avec les autres utilisateurs de Samsung Social déjà présents dans vos contacts.

Fait intéressant et unique, Quick Share a également accès au stockage sur le cloud, et les fichiers peuvent être temporairement stockés dans le Samsung Cloud, diffusés en streaming sur les appareils Samsung SmartThings — la plateforme IoT de Samsung — ou téléchargés localement.

La taille maximale des fichiers est de 1 Go par fichier, et la limite quotidienne est de 2 Go au total.

Parfait pour la gamme Galaxy S20

Bien que cela ne soit pas confirmé, il est très probable que Quick Share sera initialement déployé avec la gamme Samsung Galaxy S20. XDA Developers a déclaré que sa source utilise l’application sur un Galaxy S20 Plus 5G, ce qui implique que la fonction sera lancée comme l’une des caractéristiques principales de la nouvelle gamme. En tant que telle, elle sera probablement incluse dans One UI 2.1, et pourrait être utilisée sur n’importe quel appareil Samsung mis à niveau vers le nouveau système d’exploitation.

Samsung n’est pas le seul fabricant à travailler sur l’émulation de AirDrop. La rumeur veut également que Google travaille sur un service appelé « Nearby Sharing », qui remplira à peu près la même fonction et sera intégré aux services Google Play. Cela signifie qu’il pourrait fonctionner avec tous les smartphones Android — contrairement au Quick Share de Samsung, qui ne fonctionnerait qu’avec les autres appareils Galaxy — et avec Chrome OS.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous n’ayons pas à attendre longtemps pour la voir en action, puisque l’événement Galaxy Unpacked de Samsung est prévu pour le 11 février.