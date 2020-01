Espérons que ces informations sur la Nintendo Switch Pro soient infondées

Les rumeurs concernant une nouvelle Nintendo Switch Pro ont gagné en popularité ces derniers mois alors que de plus en plus de fuites apparaissent sur la toile. Bien que certaines aient été potentiellement trop belles pour être vraies, comme le fait que la production de la Switch Pro va démarrer dans les prochains mois, nous espérons que la dernière rumeur n’est pas authentique.

Sur les forums communautaires du site coréen Clién, comme le rapporte Wccftech, une affiche nommée Cathedral Knight affirme que la Switch Pro sera lancée au quatrième trimestre, mais qu’elle ne sera pas aussi performante que prévu en matière de résolution 4K et de mise à niveau par rapport au modèle actuellement sur le marché.

Au lieu de passer à une version améliorée du GPU Tegrax1+, Nintendo va apparemment travailler avec NVIDIA pour créer un processeur personnalisé basé sur l’architecture Volta. En d’autres termes, il n’y aura pas beaucoup d’améliorations avec la Switch Pro, elle sera peut-être juste un peu plus rapide.

Maintenant, rappelons-nous qu’il s’agit d’une rumeur et la source poursuit en affirmant que ce processeur personnalisé n’est actuellement pas prêt pour la production de masse — ce qui contredit la précédente rumeur selon laquelle la Switch Pro entrerait en production de masse dans les prochains mois.

De plus, une sortie au quatrième trimestre mettrait Nintendo en concurrence directe avec la PS5 et la Xbox Series X, ce que Nintendo a tendance à éviter dans la mesure du possible.

De fausses rumeurs ?

Bien qu’il ait été affirmé que cette information est liée à une source fiable, nous pouvons émettre des doutes la concernant. C’est la première fois que nous entendons de telles informations, et qu’il faut prendre cette rumeur avec des pincettes. De plus, on ne peut pas imaginer que Nintendo sorte une Switch Pro qui fonctionnerait simplement un peu plus vite — je serais très déçu si c’était le cas et beaucoup de fans également. Cela ne correspond pas non plus aux rumeurs précédentes selon lesquelles cette nouvelle Switch serait « premium ».

On peut espérer que Nintendo lèvera la Switch Pro dans les mois à venir, et qu’il y aura plus que de simples mises à jour matérielles.