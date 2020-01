Apple réfute les affirmations de l’UE sur l’USB-C, et produirait l’effet inverse

L’Union européenne s’efforce depuis longtemps de normaliser les chargeurs et les connecteurs utilisés dans les smartphones, notamment pour lutter contre le nombre croissant de chargeurs et d’accessoires gaspillés en raison de l’incompatibilité des technologies.

Maintenant, il semble qu’elle soit sur le point de rédiger officiellement des règles qui obligeraient Apple à abandonner son connecteur Lightning propriétaire au profit de l’USB-C. Il n’est pas surprenant que Apple fasse marche arrière, affirmant que les effets d’une telle réglementation aboutiraient en fait à la situation même que l’UE tente d’éviter.

Cela fait plus d’une décennie que la Commission européenne a fait pression pour l’adoption volontaire de chargeurs communs, ce qui signifiait pratiquement se rallier à l’USB-C. Elle estime aujourd’hui que la stratégie volontaire ne fonctionne pas, ou du moins pas assez vite. Alors que la majorité des récents smartphones haut de gamme ont adopté l’USB-C, la plupart des modèles de milieu et d’entrée de gamme restent fidèles au micro USB.

Bien sûr, le plus grand délinquant est Apple, dont la technologie propriétaire Lightning se heurte à la norme USB plus ouverte. La société a maintenant publiquement commenté l’idée de l’UE d’un tel règlement, affirmant qu’il étouffait l’innovation et nuisait à l’industrie et à l’environnement au lieu de la protéger. « Nous pensons qu’une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble », a déclaré Apple dans un communiqué. Il a déclaré que la réglementation n’était pas nécessaire, car l’industrie est déjà en train de passer à l’USB-C.

En fait, il aggraverait le problème des déchets électroniques en rendant pratiquement inutiles des milliers d’appareils utilisant un port Lightning.

USB-C, pas la magie comme l’UE le prétend

D’une part, il est déconcertant de voir ce genre de rhétorique de la part d’Apple, car la société a également rendu inutiles des centaines de prises de casque et d’accessoires dotés d’une prise jack 3,5 mm. Apple a également adopté les ports USB-C dans ses derniers MacBook et iPad Pro, ce qui laisse au moins penser qu’elle n’hésite pas à rompre la compatibilité.

D’un autre côté, la norme USB-C ne s’est pas avérée être la panacée que l’UE semble prétendre. Le non-respect des spécifications de la norme et les technologies propriétaires qui reposent sur la connexion n’ont pas permis de créer le chargeur commun idéal pour les régir toutes.