Apple pourrait devoir se débarrasser de ses câbles Lightning

Les députés européens proposent que les chargeurs de smartphones soient standardisés, et demandent à la Commission européenne d’introduire une réglementation pour contrôler quels chargeurs sont utilisés par les smartphones et les tablettes. Si une telle directive venait à être imposée, cela pourrait obliger Apple à abandonner ses chargeurs Lightning et à adopter un format standard à la place.

Si Apple était obligé d’abandonner le câble Lightning en Europe, il serait très probablement remplacé par un port USB-C, la norme utilisée sur les appareils Android modernes. Certains appareils plus anciens utilisent encore un port micro USB, mais celle-ci est maintenant démodée, car l’USB-C permet le transfert de plus de puissance et est mieux adapté pour charger de gros objets comme les ordinateurs portables. Apple a déjà abandonné le câble Lightning sur l’iPad Pro (2019), le remplaçant par un port USB-C.

Une autre option est qu’Apple puisse choisir de complètement supprimer les câbles de charge et d’utiliser plutôt la charge sans fil pour ses futurs appareils. Apple a l’habitude de se débarrasser des ports standard comme les prises casque, il n’est donc pas impossible qu’elle choisisse de complètement éliminer les câbles de charge.

Toutefois, la question de savoir si et quand l’UE prendra une décision sur cette question reste ouverte. Les régulateurs européens voteront sur la question dans un avenir plus ou moins proche, mais aucune date n’a encore été fixée.

Ce n’est pas la première fois que l’UE demande une normalisation des chargeurs mobiles. En 2018, le commissaire européen à la concurrence a lancé une étude d’impact pour voir s’il fallait introduire des règles concernant les chargeurs de téléphones portables.

Un réel impact sur Apple ?

L’inquiétude ne porte pas seulement sur le fait que les clients soient lésés par l’utilisation de câbles de charge non standardisés, mais aussi sur la quantité de déchets électroniques provoquée par les personnes qui doivent jeter les vieux chargeurs. Avec une estimation de 51 000 tonnes de déchets électroniques causés par les chargeurs par an rien qu’en Europe, cette solution pourrait avoir un sérieux impact sur l’environnement.

Pour aller encore plus loin, l’UE fait pression sur l’industrie pour qu’elle adopte des chargeurs standard depuis 2009. Apple a accepté un protocole d’accord en 2009 et s’est engagé, avec d’autres fabricants, à utiliser des chargeurs micro USB standard pour ses produits. Cependant, elle a continué à utiliser ses propres chargeurs, car une faille dans la réglementation permet aux fabricants d’utiliser leurs propres câbles de charge tant que des adaptateurs conformes à la norme sont disponibles.