Facebook Messenger pourrait utiliser la reconnaissance faciale pour verrouiller l’application

Facebook est peut-être mieux connu pour ses violations de la vie privée de ses utilisateurs, mais le géant social ne veut pas que quelqu’un d’autre en fasse autant. En effet, malgré tous vos efforts pour définir toutes les options de confidentialité sur Facebook, ceux-ci sont vains dès qu’un curieux ami ou parent met la main sur votre smartphone et, par conséquent, sur vos discussions sur Messenger. C’est probablement pour cette raison qu’elle semble mettre au point un moyen de verrouiller vos chats de manière sécurisée sur Facebook, en utilisant votre visage comme option de verrouillage.

Pour être juste, cela semble être une fonctionnalité utile et nécessaire. Quel que soit le degré d’utilisation du chiffrement ou de l’authentification à deux facteurs, dès qu’une autre personne met la main sur votre smartphone, ces mesures deviennent obsolètes.

Bien sûr, vous pouvez aussi sécuriser l’écran de verrouillage de votre smartphone avec une empreinte digitale ou un visage, mais c’est pour les quelques secondes critiques entre les deux lorsque votre smartphone et tout ce qu’il contient sont vulnérables.

Jane Manchun Wong a découvert une nouvelle fonctionnalité dans l’application Messenger de Facebook qui permettrait aux utilisateurs de verrouiller l’application après l’avoir quittée, que ce soit instantanément ou après un délai pouvant aller jusqu’à une heure.

De plus, il serait possible de déverrouiller l’application avec ce que la capture d’écran divulguée nomme « Face ID ».

Facebook Messenger is working on “Face ID” app lock

It can be enabled right after the user leave Messenger or after a duration

It seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 23, 2020