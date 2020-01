Google vient de révéler que sa prochaine conférence dédiée aux développeurs, la I/O 2020, aura lieu du 12 au 14 mai. La société a révélé la date après que les utilisateurs aient participé à son teaser annuel, qui cette année était un jeu en ligne collaboratif visant à restaurer un réseau satellite fictif. Une fois le jeu terminé, la constellation de satellites a précisé la date.

Dans un tweet, Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré que le « cosmos s’est aligné » pour que cet arrangement se réalise, et que la I/O 2020 se déroulera au Shoreline Amphitheatre, qui se trouve à Mountain View près du siège de Google et où le géant de la recherche organise l’événement depuis quelques années maintenant.

Cosmos aligned. We’ll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year’s #GoogleIO on May 12–14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 —Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

La plus grande nouvelle de la I/O 2019 a sans doute été l’annonce des Pixel 3a et 3a XL, qui sont à la portée de tous les budgets. Il s’agit d’une gamme de smartphones décente, avec une superbe caméra. Des rumeurs circulent déjà sur un potentiel Pixel 4a, qui pourrait notamment avoir un écran poinçonné (perforé), une prise casque de 3,5 mm et un bloc de caméra carré. 9to5Google a indiqué qu’il pourrait arriver à peu près en même temps que le Pixel 3a l’année dernière, de sorte que le lancement du Pixel 4a est possible lors de cette I/O 2020.

Outre les nouveaux smartphones, Google pourrait également lever le voile sur la prochaine version d’Android. Peut-être que Google fournira une version bêta de Android 11 lors de l’événement. L’année dernière, la première version bêta d’Android Q a été mise en ligne en mars et la troisième version bêta a été publiée lors de la I/O 2019. Google pourrait également suivre ce même agenda cette année.

L’année dernière, nous avons également vu la révélation du Nest Hub Max, alors peut-être que Google annoncera également plus de dispositifs de sa gamme Nest à la I/O 2020.

Vous voulez y aller ?

Le prix des billets n’a pas encore été annoncé, mais le prix de base à une IO commence à 1 150 dollars. Et si les choses se déroulent comme les années précédentes, « ce sera une affaire de loterie » pour y participer. En effet, vous devrez soumettre une candidature, et Google sélectionnera au hasard les gagnants. C’est qu’à partir de ce moment là que vous aurez le précieux sésame !