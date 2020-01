Galaxy S20 : cette fuite massive révèle tout de la gamme, jusqu’aux prix

À quelques semaines de son lancement, les rumeurs autour de la gamme de smartphones Galaxy S20 s’intensifient. Et, je suis là pour vous apporter tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le puissant smartphone de Samsung pour 2020.

Aujourd’hui, une grande variété de rendus officiels du Galaxy S20 fabriqués par Samsung ont fait l’objet de fuites. Cela inclut le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G, tous en deux couleurs différentes. L’une de ces couleurs est le « Cosmic Grey », l’autre est le « Cosmic Black ». De plus, il y a de nouveaux coloris « rose » et « bleu » qui arrivent.

Les nouvelles images proviennent aujourd’hui de 91mobiles, avec l’aide d’Ishan Agarwal. En plus des coloris noirs mentionnés ci-dessus, le Galaxy S20 sera disponible dans les coloris « Cloud Blue » et « Cloud Pink » — vous verrez le bleu dans les rendus ci-dessous. Il semblerait que le « Cosmic Black » soit uniquement dédié au modèle Ultra.

Le Galaxy S20 standard en 4G est prévu à partir d’environ 900 euros, tandis que le Galaxy S20 5G sera probablement proposé à partir de 1 000 euros. Les prix du Galaxy S20+ 4G et 5G seront un peu plus élevés. Le prix de départ du Galaxy S20+ 5G, selon Agarwal, se situe aux alentours de 1 100 euros — on peut supposer une différence de quelques centaines d’euros pour le modèle 5G, soit environ 1 200 euros.

Enfin, le prix de départ du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a été fixé à 1 349 euros pour la version de 128 Go et à 1 549 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage.

Vivement le 11 février

En outre, vous pouvez clairement voir la configuration à triple objectif sur les rendus du Galaxy S20, qui sera censé être un capteur de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels associé à un flash LED. Le Galaxy S20+ est naturellement un peu plus grand que le Galaxy S20. Il dispose également d’un bloc de caméra à quatre objectifs, composé d’un capteur de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 64 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un capteur ToF. Enfin, le Galaxy S20 Ultra aura un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels.

Il y aura peut-être d’autres coloris — au-delà du rose — et d’autres versions de cet appareil — en ce qui concerne la mémoire vive et la taille du stockage interne. Nous en saurons plus le 11 février 2020.