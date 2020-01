Comment ajouter une réaction en emoji dans un message privé (DM) de Twitter ?

Twitter suggère qu’elle va pousser une mise à jour de son application de base avec des emojis dans les DM. Cette mise à jour permettra de réagir aux messages de Twitter à l’aide des emojis — plus précisément aux messages directs — afin de permettre à la plateforme de s’étendre et de se rapprocher de la vision de son créateur. Est-ce la bonne façon de faire de Twitter un réseau social complet ?

La prochaine mise à jour de Twitter comprend une modification des messages directs qui seront accessibles sur toutes les plateformes — à terme. Elle commencera avec la version de bureau (navigateur Web) et se répandra dans les applications. En attendant la mise à jour des applications, il y a un petit avertissement pour les utilisateurs de smartphones.

Les utilisateurs d’une ancienne version de l’application Twitter pour iOS ou Android qui ne prend pas en charge les réactions aux messages verront ces réactions s’afficher sous forme de messages textuels. C’est ce qu’indique la section officielle de la FAQ sur le centre d’aide sur les DM (messages directs) sur Twitter.

Dans un message direct (DM), vous devez passer votre souris sur un message et sélectionner le bouton de réaction. Ce bouton est pour l’instant une icône « cœur et plus » dans les navigateurs Web de votre ordinateur de bureau. Si vous souhaitez que cela se produise dans une application, un ensemble de directives légèrement différentes s’applique.

sliding into your DMs like 😂 😲 😢 ❤️ 🔥 👍 👎 —Twitter (@Twitter) January 22, 2020

Si vous disposez de la mise à jour de votre application mobile pour iOS ou Android, vous devrez double-cliquer sur un message (dans votre DM) et choisir votre réaction dans la fenêtre contextuelle qui en résulte. Tout comme sur Twitter, vous pouvez supprimer (dans ce cas, « annuler ») une réaction, mais vous ne pouvez pas la modifier. Vous devrez annuler, puis créer une toute nouvelle réaction, pour que ce genre de chose devienne réalité.

Suivre la tendance

Selon Twitter, « tous les participants à une conversation reçoivent une notification chaque fois qu’une nouvelle réaction est ajoutée à un message ». Si vous ne voyez pas cette option dans votre application Twitter en ce moment, vous y aurez probablement accès dans les prochains jours — à condition que votre application soit entièrement mise à jour !

Étant donné la disponibilité d’outils similaires sur d’autres plateformes de messagerie, comme iMessage, il est logique pour Twitter de passer à l’étape suivante, en exploitant un comportement habituel d’une messagerie afin de faciliter plus d’engagements. Cela pourrait être une autre façon d’établir une connexion à travers vos messages, ou simplement de signifier rapidement que vous avez lu une note.