Nearby Sharing, anciennement Fast Share, est AirDrop pour Android 11

Google et Android sont souvent accusés de copier des choses d’Apple et bien que certains fans d’Android nieront la plupart de cela, ils admettront aussi qu’il y a certaines fonctionnalités qu’ils auraient aimé qu’Android copie réellement.

L’une d’entre elles est la fonctionnalité AirDrop d’Apple qui rend le partage de fichiers entre appareils iOS très simple. Cela pourrait enfin bientôt arriver sur Android 11 sous le nom de « Nearby Sharing » à moins que Google ne décide de changer à nouveau les noms à la dernière minute.

Android a eu un certain nombre d’applications de partage de fichiers au cours des dernières années, mais, jusqu’à présent, aucune d’entre elles n’est restée. La dernière était Android Beam qui utilisait la technologie NFC, obligeant les appareils à « se toucher ». En outre, il n’avait pas non plus de support adéquat pour le transfert de gros fichiers, ce qui signifiait que vous deviez maintenir les smartphones ensemble pendant une longue période.

Google a décidé de retirer Android Beam l’année dernière, mais, malheureusement, il n’y avait pas de remplacement prêt au moment du déploiement d’Android 10. Il y avait des signes d’une fonctionnalité appelée Fast Sharing au mois de juin, mais cela ne s’est jamais matérialisé.

Nouvelle année, nouvelle version d’Android. Et, il y a peut-être une chance que la fonctionnalité arrivera finalement dans Android 11, mais sous un autre nom.

Bluetooth puis WiFi Direct

XDA Developers a révélé que la nouvelle fonction de partage de fichiers sans fil d’Android serait plutôt appelée « Nearby Sharing », que l’on peut littéralement traduire par « Partage à proximité ». Cela suggère immédiatement ce qui est nécessaire pour qu’elle fonctionne. Sous le capot, c’est à peu près la même chose que Fast Share ou d’autres fonctionnalités analogues, y compris AirDrop. Elle utilise le Bluetooth pour initier une connexion, mais passe ensuite en WiFi Direct ad hoc pour transférer réellement les fichiers.

C’est également la même fonctionnalité fournie par l’application Fichiers de Google, mais le fait qu’elle soit intégrée à Android élimine le besoin d’installer une application supplémentaire. Cela pourrait également aider à protéger les utilisateurs contre les applications potentiellement dangereuses qui annoncent également la même fonctionnalité.