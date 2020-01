Disney+ sera lancé une semaine plus tôt que prévu en France

Les gens qui attendent avec impatience le lancement de Disney+ en France viennent de recevoir de très, très bonnes nouvelles. Les Français, et plus généralement les Européens, devront attendre une semaine de moins que prévu initialement pour suivre les aventures de Baby Yoda. En d’autres termes, Disney+ a tranquillement avancé sa date de lancement en Europe d’une semaine, du 31 au 24 mars.

Le service prendra son envol avec un abonnement mensuel de 6,99 €, mais vous pouvez vous procurer un abonnement annuel à prix réduit pour 69,99 €. C’est un peu plus cher qu’aux États-Unis, où l’abonnement mensuel s’élève à 6,99 dollars — dans une conversion avec le taux de change actuel, nous devrions payer 6,29 euros.

Ce prix d’abonnement mensuel de base correspond à celui proposé par Netflix, mais contrairement à Netflix qui cache des fonctionnalités telles que le streaming Ultra HD derrière un prix beaucoup plus élevé, Disney+ déverrouille tout ce que le service a à offrir. Cela signifie du contenu 4K, HDR10, Dolby Atmos dès le départ, sans frais supplémentaires.

The Walt Disney Company n’a pas précisé pourquoi elle a avancé la date de lancement de Disney+, mais elle espère que cela se passera mieux que son lancement aux États-Unis, qui était truffé de problèmes techniques.

Il convient également de noter que le service ne sera pas disponible dans toute l’Europe, mais seulement dans certains pays, dont la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse. Il convient de noter que Disney+ est déjà disponible aux Pays-Bas, où il a été lancé à titre d’essai, tandis que la Belgique, le Portugal et les pays nordiques devraient y avoir accès d’ici l’été 2020.

Une plateforme très populaire

Jusqu’à présent, The Mandalorian (la série TV avec le bébé Yoda) s’est avéré être le plus grand attrait du service de streaming de Disney. Cela dit, il existe de nombreux autres titres qui pourraient vous faire envie.

En outre, la popularité de Disney+ découle de sa colossale quantité de contenu télévisé et cinématographique, avec près de 500 films et 7 500 épisodes de séries TV disponibles en streaming. Et cela comprend tout le contenu des studios de cinéma célèbres comme LucasFilm, Pixar, Marvel et Fox, ainsi que les collections actuelles et classiques de Disney. En effet, l’adoption a été si féroce que Disney a déclaré qu’elle s’attendait à ce que 60 à 90 millions de personnes se soient abonnées au service de streaming d’ici 2024.