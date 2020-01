Voici combien pourraient coûter la gamme Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip

Il reste peu de temps avant que Samsung ne lève le voile sur sa nouvelle gamme de flagships, et il ne faisait aucun doute que la gamme de smartphones Galaxy S20 de Samsung allait être chère, mais il semble que les prix pourraient être encore plus élevés que ceux de la gamme Galaxy S10 qu’elle remplace.

Max Weinbach a fait part de ce qu’il prétend être les prix européens de la gamme, le Galaxy S20 5G se situant apparemment entre 900 et 1 000 euros, le Galaxy S20+ 5G entre 1 050 et 1 100 euros, et le Galaxy S20 Ultra 5G censé coûter 1 300 euros. Pour référence, le Galaxy S10 de l’année dernière s’est vendu à 899 €.

Les modèles 4G seront apparemment 100 euros moins cher que leur homologue 5G, et bien que ces prix ne semblent pas trop élevés pour des flagships. Il est important de rappeler qu’avec l’ajout du S20 Ultra comme modèle haut de gamme, le Galaxy S20 de base est susceptible de remplacer le Galaxy S10e, le S11+ étant potentiellement le modèle « standard » plutôt que le modèle haut de gamme. Ces prix ne sont probablement que les prix de départ selon Weinbach, avec des coûts potentiellement croissants pour plus de stockage et de mémoire vive (RAM).

Spécifications de la gamme Galaxy S20

Pour rappel, le Galaxy va se vanter d’un écran Infinity-O de 6,2 pouces aux côtés du processeur Exynos 990, et 128 Go de stockage interne en standard. Il aura une configuration à triple capteur photo composée d’un capteur photo principal de 12 mégapixels, d’un capteur téléobjectif à zoom 3x de 64 mégapixels, et un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Les autres caractéristiques incluent une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, Android 10 et One UI 2.1 dès la sortie de la boîte.

Le Galaxy S20+ sera assez analogue aux autres modèles Galaxy S20 mentionnés ci-dessus, bien que des changements notables soient prévus. Par exemple, l’écran est plus grand, passant à 6,7 pouces, et la configuration de la caméra arrière se dote d’un capteur ToF supplémentaire. Évidemment, la capacité de la batterie sera plus grande, 4 500 mAh, dans le but de maintenir une autonomie décente malgré un écran plus grand.

Enfin, Samsung va justifier le prix nettement plus élevé du S20 Ultra avec de multiples améliorations par rapport à la gamme standard. Ceux-ci incluent une variante encore plus grande de 6,9 ​​pouces de l’écran, un rafraîchissement de 120 Hz et une toute nouvelle configuration à quadruple caméra à l’arrière. On va notamment retrouver un capteur principal de 108 mégapixels qui prend en charge le zoom hybride 30x et le zoom numérique 100x, un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un capteur ToF.

Des infos sur le smartphone pliable

Quoi qu’il en soit, ces smartphones seront forcément chers, mais pas autant que le Galaxy Z Flip, le nouveau smartphone pliable à clapet de Samsung, car Weinbach a ajouté que ce prix est actuellement « censé être d’environ 1 400 euros », bien qu’il affirme que cela changera probablement avant le lancement.

Selon la rumeur, le smartphone comportera un écran Infinity-O pliable de 6,7 pouces recouvert d’une fine couche de verre pour améliorer sa résistance. Le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm devrait également faire son apparition. Enfin, nous devrions voir une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 10 mégapixels avec une minuscule batterie de 3 300 mAh.

Tous ces appareils devraient arriver le 11 février, il reste donc peu de temps à attendre avant de connaître la vérité sur tous ces nouveaux smartphones.