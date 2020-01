L’exclusivité PlayStation 4 Horizon : Zero Dawn arriverait sur PC en 2020

Au fil du temps, Sony et Microsoft se rendent compte de l’importance d’avoir leurs jeux exclusifs pour consoles dans les mains du plus grand nombre de personnes possible. Microsoft a déjà décidé de rendre tous ses titres phares disponibles en même temps sur Xbox et PC, mais Sony s’est montré réticent sur ce point.

Des jeux comme Uncharted, Spider-Man, The Last of Us et Horizon: Zero Dawn restent des exclusivités PS4 à ce jour. Cependant, la rumeur veut qu’au moins un de ces jeux arrive sur PC à un moment donné cette année. Kotaku rapporte que trois personnes connaissant les plans de Sony, toutes parlant sous le couvert de l’anonymat, confirment que Guerilla Games prévoit de porter son populaire titre, Horizon : Zero Dawn, sur PC.

Il n’est pas certain que cela ait un rapport avec le fait que le PDG de Guerilla Games, Hermen Hulst, a été nommé par PlayStation à la tête de Worldwide Studios. Nous savons que Guerilla Games est détenu et géré par Sony, ce qui suggère que la décision de porter Horizon : Zero Dawn sur PC a été prise en interne.

On ne sait pas encore s’il y aura des ajouts à la version PC de Horizon : Zero Dawn, mais Guerilla Games profitera probablement du lancement sur une plateforme plus puissante pour appliquer certaines mises à niveau techniques. La PlayStation 4 verrouille les jeux à des fréquences d’images de 30 images par seconde, de sorte que la version PC sera probablement encore plus étonnante visuellement.

Horizon : Zero Dawn n’est pas la seule grande exclusivité PS4 qui devrait être lancée sur PC cette année. Hideo Kojima a confirmé quelques jours avant la sortie de Death Stranding que le jeu sera également lancé sur PC mi-2020. Ces deux titres ont en commun le fait qu’ils fonctionnent tous deux avec le moteur Decima de Guerilla.

Fini les vraies exclusivités ?

Horizon : Zero Dawn de Guerilla Games a fait ses débuts sur PS4 en 2017 et a reçu d’élogieuses critiques. En raison du succès du jeu, une extension appelée The Frozen Wilds est sortie fin 2017. Aujourd’hui, trois ans plus tard, Sony semble avoir décidé de pousser le jeu sur PC, ce qui marque un changement d’approche.

Jusqu’à présent, la stratégie de Sony était de sortir de grands jeux pour stimuler les ventes de consoles. Je doute que cela change avec la sortie de la PlayStation 5 plus tard cette année, mais il est possible que la société japonaise commence à remplacer les traditionnelles exclusivités PlayStation par des exclusivités temporaires.