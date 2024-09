Horizon Zero Dawn Remastered : Aloy revient plus belle que jamais sur PS5 et PC !

Sony a profité du State of Play de septembre pour officialiser le remaster tant attendu de Horizon Zero Dawn sur PlayStation 5 et PC. Dès le 31 octobre, les joueurs pourront redécouvrir l’épopée d’Aloy dans un monde post-apocalyptique sublimé par les dernières technologies.

Les rumeurs concernant un possible remaster circulaient depuis 2022, mais c’est lors du State of Play d’hier que Sony a officialisé la nouvelle.

Si le contenu du jeu reste inchangé, les graphismes ont été considérablement améliorés. Les modèles de personnages, les textures, les éléments du décor et les caméras ont été retravaillés pour atteindre les standards visuels d’Horizon Forbidden West, la suite acclamée par la critique.

Guerrilla Games et Nixxes Software, qui ont collaboré sur ce remaster, ont également ajouté plus de 10 heures de conversations avec de nouvelles animations de capture de mouvement. Comme pour les autres remasters, le jeu bénéficiera de la prise en charge de l’audio 3D et des gâchettes adaptatives de la DualSense pour une immersion encore plus poussée sur PS5.

Si vous avez déjà parcouru les terres sauvages de Horizon Zero Dawn sur PS4, mais que vous souhaitez profiter de ces améliorations, PlayStation propose la version remasterisée à seulement 10 dollars pour les possesseurs du jeu original. Sinon, le jeu sera disponible au prix de 49,99 dollars.

Horizon Zero Dawn : une saga qui continue de s’étendre

Sorti en 2017 exclusivement sur PS4, Horizon Zero Dawn a rapidement conquis le cœur des joueurs avec son monde ouvert post-apocalyptique, ses machines redoutables et son héroïne charismatique, Aloy. Le jeu a reçu le DLC narratif The Frozen Wilds la même année.

Sony continue de développer l’univers de Horizon, notamment en portant le jeu original sur PC en 2020 et en proposant un patch PS5 l’année suivante pour débloquer 60 images par seconde. Un spin-off de la série, Lego Horizon Adventures, a également été annoncé pour novembre prochain.

La tendance des remasters se confirme

Ce remaster d’Horizon Zero Dawn s’inscrit dans la lignée des récentes rééditions de jeux PlayStation sur PS5 et PC, comme le remake d’Until Dawn prévu pour octobre et The Last of Us Part I sorti en 2023. Sony poursuit ainsi sa stratégie de proposer ses exclusivités console sur PC après un certain temps, comme en témoigne la sortie récente de God of War Ragnarok sur cette plateforme.

Horizon Zero Dawn Remastered est une excellente occasion de (re)découvrir ce chef-d’œuvre de Guerrilla Games dans une version sublimée par les technologies actuelles. Les graphismes améliorés, les dialogues réenregistrés et les fonctionnalités spécifiques à la PS5 promettent une expérience de jeu encore plus immersive et captivante.