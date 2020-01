Windows 10 pourrait bientôt copier/coller du contenu entre un PC et un smartphone

Microsoft semble avoir trouvé un moyen de faire sentir sa présence sur le marché du mobile même sans avoir sa propre plateforme mobile. Au lieu d’essayer et d’échouer à créer son propre système d’exploitation mobile, elle a commencé à se concentrer sur le fait de rendre ses applications et ses services non seulement disponibles sur le mobile, mais aussi de les rendre réellement désirables.

Un des exemples les plus récents est l’application Your Phone pour Windows 10 qui pourrait bientôt avoir une autre fonctionnalité qui pourrait rendre son utilisation sur votre smartphone intéressante.

Malgré son nom plutôt étrange, l’application Your Phone est le pont presque littéral de Microsoft entre son système d’exploitation Windows 10 et votre smartphone, que ce soit un dispositif Android ou iOS. Au départ, il s’agissait simplement d’un moyen de voir les notifications du smartphone sur votre PC, mais l’application a fini par acquérir des fonctionnalités qui vont bien au-delà, comme celle de répondre aux messages directement depuis le bureau.

Plus récemment, les nouvelles fonctionnalités de l’application Your Phone se sont concentrées sur le partage de données entre les ordinateurs et les smartphones connectés. Cela a commencé par le partage de photos, mais cela a également évolué vers la mise en miroir du téléphone lui-même sur l’ordinateur. Ce dernier point peut être exagéré pour certains qui veulent juste un moyen assez aisé de copier et coller du texte ou même des fichiers.

Cela pourrait arriver dans un proche avenir selon les recherches de Windows Latest.

Une fonctionnalité intégrée

Le site a découvert un ensemble d’options de transfert de contenu qui suggèrent que l’application sera capable de copier et coller ou de glisser et déposer des fichiers pour les transférer entre le smartphone et l’ordinateur. Le contenu qui peut être partagé n’est pas encore connu, mais on peut légitimement s’attendre à ce qu’il commence par du texte.

Il existe de nombreuses applications et services tiers qui offrent les mêmes fonctionnalités que l’application Your Phone de Windows 10, mais l’intérêt de Microsoft est que vous n’avez pas à installer quoi que ce soit sur votre PC ou à faire confiance à une société tierce. Cela dit, la panne de l’an dernier a également révélé que le service dépend largement de la mise en ligne des serveurs de Microsoft, même si la communication ne devrait se faire qu’entre le PC et votre smartphone.