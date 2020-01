iRobot va proposer de nouvelles intégrations dans la maison connectée avec IFTTT

Parmi les nombreuses choses présentées au CES 2020, vous seriez pardonné de ne pas avoir remarqué un nouveau partenariat entre le fabricant de robots aspirateurs iRobot et le service d’intégration de la maison intelligente If This Then That (IFTTT). Bien que le contrôle des applications et même la prise en charge d’Alexa et de Google Assistant soient depuis longtemps une caractéristique de nombreux appareils iRobot, l’intégration avec d’autres plateformes n’était pas — comme on dit en technique, un « jardin clos ».

Ainsi, les appareils d’iRobot n’étant plus les seuls sur le marché, et des rivaux de plus en plus sophistiqués gagnant du terrain et grignotent la domination de la société dans le marché, il n’est pas surprenant qu’iRobot cherche à se différencier.

Les propriétaires d’appareils iRobot peuvent dans un premier temps déclencher l’action de leur aspirateur ou de leur serpillière robot en fonction d’autres appareils de la maison connectée, selon un agenda défini avec IFTTT — par exemple, lorsque le propriétaire quitte la maison pendant la journée. Selon l’entreprise, cela peut être déclenché par la fonction « away » d’un thermostat connectée.

Les intégrations sont les bienvenues, surtout lorsqu’il y a tant de plateformes de maisons connectées sur le marché, chacune fonctionnant dans son propre système fermé et limitant une intégration plus étroite à des partenaires spécifiques. Pour les amateurs de la maison connectée, IFTTT est souvent la solution pour aider ces plateformes disparates à fonctionner ensemble et une caractéristique que certains recherchent explicitement.

« Nous sommes ravis de travailler avec IFTTT pour ouvrir de passionnants nouveaux automatismes qui améliorent notre base de produits connectés existante », a déclaré Chris Jones, directeur de la technologie chez iRobot. « Nous sommes également impatients d’explorer avec IFTTT les possibilités de débloquer des expériences innovantes de la maison connectée en utilisant la compréhension de la maison que nos robots peuvent fournir ».

Une bonne nouvelle pour la maison connectée

La dernière partie du commentaire de Jones est la plus intéressante. Bien que l’on ne sache pas exactement ce que cela pourrait signifier, il y a quelques possibilités. Votre iRobot pourrait communiquer avec votre purificateur d’air par exemple.

Il ne fait aucun doute qu’au cours des prochains mois, nous verrons d’autres déclencheurs et recettes IFTTT au fur et à mesure de l’évolution du partenariat. Quoi qu’il en soit, c’est un signe positif pour la maison connectée en 2020, qui, espérons-le, verra l’ouverture d’autres plateformes de maison connectée pour jouer gentiment avec les autres.