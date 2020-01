Les couleurs des Huawei P40 et P40 Pro révélées dans une nouvelle fuite

Plus tôt dans la semaine, nous avons vu un rendu en couleur du Huawei P40 et maintenant une autre image montre le Huawei P40 Pro. Des informateurs de 91Mobiles affirment avoir obtenu l’image ci-dessus du P40 Pro et de ses couleurs grâce à une source de l’industrie.

Alors que quelques rumeurs récentes ont suggéré que le Huawei P40 Pro comporterait une configuration de caméra dotée de 5 objectifs, le nouveau rendu montre une configuration à 4 objectifs à l’arrière du smartphone, logé dans un grand module rectangulaire

En effet, l’image réaffirme ce que nous attendions depuis un certain temps. Il y a quatre caméras à l’arrière du Huawei P40 Pro par opposition au bloc de caméra à triple capteur sur le traditionnel P40. L’installation devrait comprendre un capteur principal de 40 mégapixels, un capteur ultra-large de 52 mégapixels, un capteur ToF et un capteur à zoom optique 10x. L’image montre également que la configuration à quadruple caméra est alimentée par des optiques Leica.

Contrairement au P40, la variante « Pro » présente un écran courbé au lieu d’un écran plat. Hormis cette petite modification du design, les deux smartphones phares de la firme chinoise sont presque identiques.

À l’avant, le Huawei P40 Pro a une configuration à double capteur photo logée dans un trou de l’écran. Nous avons vu le même trou en forme de pilule sur le rendu du P40 mentionné ci-dessus.

Un lancement en mars

De plus, 91Mobiles signale que les futurs Huawei P40 et le P40 Pro seront lancés en 5 coloris. Celles-ci incluent une option Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue, et Ice White. En outre, les deux smartphones auront une finition en dégradé.

Le lancement des Huawei P40 et du P40 Pro est confirmé pour mars de cette année. En effet, Huawei dévoilera officiellement les smartphones P40 et P40 Pro lors d’un événement à Paris en mars. Les deux flagships seront alimentés par le dernier processeur Kirin 990 5G de HiSilicon. Sur le plan logiciel, ils exécuteront une version open source d’Android 10 avec la surcouche EMUI 10 et la dernière version de Huawei Mobile Services — remplaçant le Google Play Store.