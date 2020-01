La caméra du Galaxy S20 pourrait décevoir les plus exigeants de la photo

Nous avons entendu tellement de rumeurs sur le Galaxy S20, anciennement connu comme le Galaxy S11, qui semblent trop belles pour être vraies, qu’il est presque rassurant d’entendre une affirmation un peu moins « évidente » et un peu plus plausible. En effet, une nouvelle fuite a suggéré que le futur Galaxy S20 aura « seulement » un zoom optique 5x.

Cette information émane du site coréen TheElec, une publication qui publie souvent des informations sur l’industrie. Le site affirme qu’un fabricant de pièces a commencé à fournir le téléobjectif pour le Galaxy S20, et qu’il s’agit seulement d’un module 5x, et non 10x comme plusieurs rumeurs l’ont suggéré.

Alors que le zoom optique 10x serait une impressionnante première pour un smartphone, le 5x est beaucoup plus plausible dans un tel dispositif, comme nous l’avons déjà vu avec des appareils comme le Huawei P30 Pro et le OPPO Reno 10x Zoom qui offrent ce niveau de grossissement. The Elec a également un bilan respectable en matière d’informations d’initiés, ce qui donne du crédit à cette affirmation.

Mais, il est également tout à fait possible que les différents appareils dans la gamme Galaxy S20 aient des zooms avec des focales différentes, donc on ne peut pas dire avec certitude que cet objectif de zoom 5x est lié pour tous les smartphones Galaxy S20 de Samsung.

Certaines personnes pourraient être déçues si le Galaxy S20 est livré avec des capacités photographiques plus faibles que ce que les précédentes nouvelles suggéraient. Mais dans la préparation du lancement du smartphone, il y a eu un grand nombre de fuites, et chaque élément d’information mentionne tout et son contraire.

Rendez-vous le 11 février

On en est arrivé à un point où les fuites ressemblent davantage à des listes de souhaits qu’à de potentielles listes de spécifications, ce qui rend difficile de croire tout ce qu’on entend. Cette nouvelle fuite, qui suggère que les Galaxy S20 seront à la hauteur de leurs concurrents et ne les surpasseront pas de loin, est une bonne nouvelle par rapport à ce que nous avons entendu jusqu’à présent, et nous serions ravis de recevoir d’autres fuites qui présentent des spécifications aussi plausibles.

Nous découvrirons la vérité sur la gamme de smartphones Galaxy S20 le 11 février prochain, lors de son événement Unpacked.