Comment passer de Windows 7 à Windows 10 gratuitement ?

Si vous êtes toujours sous Windows 7 (et je ne vous en veux pas), vous êtes maintenant officiellement dans le brouillard. Cependant, si cela ne vous dérange pas de prendre des risques en naviguant tous les jours sur la toile, vous pouvez indéfiniment rester dans cet épais brouillard qui va noircir dans les mois à venir. Mais rassurez-vous, il y a une solution pour voir la lumière.

En effet, Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 7 ce mardi. La société ne diffusera plus de mises à jour de sécurité, à l’exception des clients d’entreprise qui paient pour un support prolongé jusqu’en 2023. Pour éviter de devenir vulnérable aux futurs exploits de l’OS, il est conseillé aux utilisateurs de passer à Windows 10.

Si l’offre de mise à niveau gratuite de Microsoft pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 a pris fin il y a quelques années, techniquement vous pouvez toujours mettre à niveau gratuitement votre machine Windows 7 vers Windows 10. Bien que Microsoft ait supprimé les sites d’offres spéciales de mise à niveau, la société continue d’activer les licences Windows 10 pour les personnes qui effectuent une mise à niveau de Windows 7 ou Windows 8.1.

Il est très simple pour quiconque de mettre à niveau leur machine à partir de Windows 7, d’autant plus que le support du système d’exploitation a pris fin. En supposant que votre PC prenne en charge la configuration minimale requise pour Windows 10, vous pourrez effectuer la mise à niveau à partir du site de Microsoft.

La chose la plus importante à retenir est que la mise à niveau de Windows 7 à Windows 10 pourrait effacer vos paramètres et vos applications. Il existe une option pour conserver vos fichiers et vos données personnelles, mais en raison des différences entre Windows 10 et Windows 7, il n’est pas toujours possible de conserver toutes vos applications existantes.

Un processus très simple

Ainsi, assurez-vous d’avoir noté les applications que vous utilisez régulièrement afin de pouvoir les récupérer facilement en téléchargeant à nouveau les installateurs. Windows 8.1 peut également être mis à jour de la même manière, mais sans avoir besoin d’effacer vos applications et vos paramètres.

Voici comment mettre à jour de Windows 7 à Windows 10 :

Sauvegardez tous vos documents, applications et données importants Rendez-vous sur le site de téléchargement Windows 10 de Microsoft Dans la section « Créer un support d’installation Windows 10 », sélectionnez « Télécharger l’outil maintenant » et exécutez l’application Lorsque vous y êtes invité, choisissez « Mettre à jour ce PC maintenant ».

On vous demandera ensuite si vous voulez conserver vos dossiers personnels ou si vous voulez prendre un nouveau départ. N’oubliez pas : le fait de recommencer à zéro ou de conserver vos fichiers signifie que toutes les applications et tous les paramètres seront supprimés pour la mise à niveau de Windows 10.

Une fois la mise à niveau terminée, vous devriez recevoir une licence numérique pour Windows 10, que vous trouverez sous « Paramètres > Mise à jour et sécurité > Activation ».