La variante Mac Pro d’Apple montée en rack est maintenant disponible à 7 199 €

Le nouveau Mac Pro d’Apple est disponible depuis décembre dans une configuration standard de tour de bureau. Mais à partir d’aujourd’hui, Apple vend son modèle de Mac Pro en rack conçu pour être monté dans des configurations de serveurs en rack — à partir de 7 199 €, soit 700 € de plus que le modèle ordinaire.

Du point de vue des spécifications, le nouveau Mac Pro en rack est pratiquement identique au modèle en tour. Apple offre les mêmes options de configuration aux mêmes prix (jusqu’à la souris et au clavier inclus, ce qui est inhabituel pour du matériel monté en rack) avec trois principales différences.

Le premier est le châssis qui est différent, bien que les deux présentent les mêmes évents de type « râpe à fromage » et les mêmes poignées en aluminium. Le second est le supplément de 700 € qu’Apple demande pour le modèle rack par rapport au modèle tour — toutes les autres spécifications étant égales, le modèle rack coûtera quand même plus cher, la configuration maximale étant l’ordinateur le plus cher qu’Apple ait jamais vendu à 64 228 €. Et enfin, il n’est pas possible d’ajouter les fameuses roues à 480 euros d’Apple, vu que le Mac Pro en rack ne peut évidemment pas en profiter.

La spécification de base utilise un processeur Intel Xeon W à 8 cœurs cadencés à 3,5 GHz, 32 Go de mémoire vive DDR4 EEC (dont quatre de 8 Go), et 256 Go de stockage. Il y a aussi un GPU Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire GDDR5. Comme vous pouvez vous y attendre, les options peuvent vous permettre d’obtenir une machine très puissante … et coûteuse.

Le Mac Pro en rack comprend aussi un jeu de rails de montage en rack (qu’Apple note qu’ils sont livrés dans une boîte séparée), ce qui pourrait expliquer les 700 euros supplémentaires réclamés par le géant à la pomme croquée. Un câble d’alimentation, un câble USB-C vers Lightning, une Magic Mouse 2 et un Magic Keyboard sont également inclus.

Parfait pour un public ciblé

Néanmoins, pour le public cible d’Apple, le Mac Pro Rack pourrait bien valoir le coup. La possibilité d’en empiler plusieurs dans un format relativement compact pourrait faire une grande différence, surtout si vous décodez des codecs vidéo ProRes et ProRes RAW — dans des applications comme Final Cut Pro X — où la carte d’accélération Afterburner est la plus utile.

Le nouveau Mac Pro en rack peut être commandé dès maintenant sur le site web d’Apple, et sera livré début février.