Galaxy S20+ : une fuite fournit quelques détails sur la caméra

L’événement de lancement de la série Galaxy S20 de Samsung approche à grands pas. Maintenant, un peu moins d’un mois avant le grand jour, nous avons vu des informations divulguées sur les prétendues caméras et les fonctions connexes qui seront offertes par le futur Galaxy S20+.

Le smartphone phare de la marque sud-coréenne sera apparemment doté d’un total de cinq caméras, y compris la caméra autonome à l’avant, et va également offrir la capacité d’enregistrer des vidéos à une résolution allant jusqu’à 8K à 30 fps.

Les derniers détails proviennent de XDA Developers, qui a déclaré avoir reçu des détails sur les composants de la caméra qui seront inclus dans le Galaxy S20+, la version plus grande de la série de smartphones Galaxy S20 que Samsung va probablement introduire le mois prochain. En outre, le rapport contient des détails sur certaines des caractéristiques présumées de l’appareil photo.

Tout d’abord, le rapport affirme que le Galaxy S20+ sera doté d’au moins quatre caméras arrière, composées d’une 4e caméra au capteur inconnu à ce jour, d’un capteur Samsung ISOCell pour la 3e caméra, une seconde caméra arrière de 48 mégapixels avec un capteur Samsung ISOCell, et une caméra arrière primaire de 12 mégapixels avec un capteur Sony IMX 555.

En outre, le rapport affirme que le Galaxy S20+ utilisera le capteur IMX 374 de Sony pour la caméra frontale, qui est le même que celui du Galaxy S10 et du Galaxy Note 10. En supposant qu’une caméra macro ou de 108 mégapixels sera incluse dans la gamme S20, elle sera probablement trouvée dans le modèle « Ultra », du moins d’après cette fuite.

Le plein de fonctionnalités

En plus des détails matériels, la fuite affirme que le Galaxy S20+ offrira effectivement des capacités d’enregistrement vidéo 8K à 30 fps, bien qu’il puisse manquer l’option d’enregistrement en 24 fps (au moins avec l’application native). Le smartphone va également être doté d’une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de passer automatiquement en mode grand-angle lorsqu’au moins deux personnes se trouvent dans le champ de la caméra frontale.

Parmi les autres fonctions qui ont fait l’objet de fuites, on trouve un mode « Pro Video » avec accès à des paramètres plus avancés, la fonction « Single Take » qui permet de capturer automatiquement des images et des vidéos de quelque chose tout en déplaçant le smartphone, et le mode « Director View », qui permettra de contrôler ce qu’enregistre chaque capteur de l’appareil photo.

Nous connaîtrons tous les détails officiels le mois prochain, lors de l’annonce officielle du smartphone.