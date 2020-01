Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, utilise déjà le Surface Duo

Ça du bon d’être un patron. Alors que le reste d’entre nous devra attendre la fin de l’année 2020 pour mettre la main sur l’innovant appareil Surface Duo à double écran de Microsoft, le PDG de la société, Satya Nadella a été repéré en train d’utiliser une version de ce dernier.

Selon un tweet de Brian Sozzi, rédacteur en chef de Yahoo Finance, Satya Nadella a sorti en public le nouvel appareil pliable Surface Duo — et Sozzi a été impressionné par ce qu’il a vu, le qualifiant de « dispositif très élégant ».

Depuis que Microsoft a annoncé le Surface Duo en octobre 2019, Nadella a révélé qu’il l’utilisait déjà, comme il le souligne à GeekWire : « Je vois comment j’utilise mon Neo et mon Duo, et je veux les emmener partout avec moi. Je veux pouvoir l’ouvrir, prendre des notes. C’est une belle expérience pen-first ». Alors que le Surface Duo, et son homologue Windows plus grand, le Surface Neo, sont encore à des mois de leur sortie, il est clair que Microsoft et Nadella sont déjà assez confiants dans le Surface Duo, puisque Nadella est heureux de le montrer au grand public.

Espérons que cette confiance nous permettra de nous régaler lorsque le Duo sera lancé plus tard en 2020. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle photo nous donne un autre aperçu de la minceur de chaque côté de l’appareil. De plus, elle nous donne une idée de la façon dont on pourra la mettre dans notre « poche ».

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS —Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020

Le Surface Duo n’est qu’une partie d’une approche à deux volets que Microsoft adoptera avec les appareils à double écran plus tard cette année. La société a également le Surface Neo, un PC à double écran qui exécutera Windows 10X, qui devrait être lancé en même temps.

À quoi s’attendre

Même si le Surface Duo ne sort pas de sitôt, nous en savons déjà pas mal sur lui. Il fonctionne sur Android, et est livré avec deux écrans de 5,6 pouces qui permettent de le replier et de le glisser dans une poche. Il peut passer et recevoir des appels vocaux et vidéo – bien que Microsoft insiste sur le fait que ce n’est pas un smartphone. Il peut être déplié et utilisé comme un appareil de type tablette de 8,3 pouces, et Microsoft travaille en étroite collaboration avec Google pour faire des applications Android qui sont adaptées à la configuration à double écran.

En fait, le fait que Microsoft présente le Duo si tôt, mais ne le lance pas avant la fin de l’année 2020, me fait penser que si la société est assez satisfaite du côté matériel, il reste encore à travailler sur la partie logicielle.