CES 2020 : Samsung dévoile NEON, un « humain artificiel »

Avant le CES 2020, Samsung a teasé NEON, un humain artificiel. Les détails étaient rares, et Samsung n’a rien dit d’autre que de confirmer que Neon était une toute nouvelle entreprise et n’avait rien à voir avec leur moteur d’IA existant, Bixby.

Lors du salon à Las Vegas la semaine dernière, Samsung a finalement montré ce qu’est NEON : un avatar virtuel, qui prend la forme « d’un humain artificiel ». Contrairement à un assistant intelligent, NEON n’est pas conçu pour être une source d’information, ni pour avoir les réponses à toutes les questions qui lui sont posées. Il est conçu pour être un compagnon personnel, qui apprend et évolue tout comme un être humain le ferait.

En effet, la vidéo ci-dessus révélant ce que NEON peut faire suggère que nous pourrions bientôt parler à un humain numérique qui ressemble, parle et pense même comme une vraie personne.

Pranav Mistry, PDG de NEON et responsable des STAR Labs de Samsung, a cherché à voir si la technologie et l’IA pouvaient devenir plus humaines. Le résultat final est une IA qui « peut avoir des conversations et se comporter comme des humains, et ils formeront des souvenirs et développeront de nouvelles compétences. Cependant, chacun est unique, avec sa propre personnalité qui peut se développer avec le temps ».

NEON semble utiliser la technologie de capture de mouvement pour capturer la ressemblance et la voix d’un acteur, puis laisse l’IA utiliser ces données pour permettre aux avatars numériques de créer de manière autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements, de nouveaux dialogues (même en hindi), complètement différents des données capturées d’origine.

De la science-fiction pour le moment

À bien des égards, la technologie ressemble à S1m0ne, le film d’Al Pacino sur un producteur de cinéma qui crée une actrice virtuelle. Cependant, au-delà de la nouveauté de la science-fiction, NEON a le potentiel d’être utilisé dans un large éventail d’applications pratiques, telles que la formation interpersonnelle ou le compagnonnage.

En attendant, NEON est encore à plusieurs années d’une disponibilité pour le grand public. D’ici là, nous devrons continuer à parler à Siri et Alexa.