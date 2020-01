2019 était l’année où Windows 10 a conquis le bureau

Windows 10, le système d’exploitation que Microsoft a officiellement lancé mi-2015, est devenu la première plateforme de bureau en 2020 après avoir réussi à dépasser son prédécesseur Windows 7, dont la fin de vie est planifiée depuis longtemps.

Les statistiques fournies par la société d’analyse de marché NetMarketShare permettent d’examiner de plus près les performances de Windows 10 l’année dernière, en soulignant sa croissance tout au long de l’année malgré quelques petits contretemps occasionnels.

Windows 10 a commencé l’année avec une part de marché de 40,90 % avant de chuter à 40,30 % le mois suivant. Il a atteint une part de marché de 54,30 % en novembre, et Windows 10 a terminé l’année 2020 avec un record personnel à 54,62 %.

Windows 7, par contre, a perdu des parts de marché tout au long de l’année, évidemment à cause de l’approche de la fin du support fixée au 14 janvier. Windows 7 fonctionnait sur 37,19 % des appareils dans le monde il y a 12 mois, puis a progressivement chuté pour atteindre une part de marché de 26,64 % en décembre. À quelques heures de sa fin de vie, la part de marché de Windows 7 va très probablement continuer à baisser, même si tous les appareils ne seront pas mis à niveau avant que cette étape soit atteinte.

Il va sans dire que les autres systèmes d’exploitation sont derrière, et ils ne constituent pas une menace directe pour la domination de Windows 10. Par exemple, Windows 8.1 ne fonctionne que sur 3,63 % des systèmes dans le monde, alors que macOS 10.14 a une part de marché de 3,50 %.

Une part de marché qui va progresser

Windows 10 continuera sans aucun doute à se développer tout au long de l’année, non seulement parce que c’est la version la plus récente de Windows, mais aussi après la disparition de Windows 7. On s’attend à ce que de nombreuses mises à jour choisissent Windows 7, surtout dans l’entreprise où Microsoft fait pression pour que les utilisateurs adoptent Windows 10.

Microsoft publiera également cette année deux mises à jour de fonctionnalités pour Windows 10, dont la première a déjà été finalisée et devrait être disponible pour la première vague de périphériques en avril ou mai.