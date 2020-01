Google teste déjà Stadia sur les smartphones Android non Pixel

Google teste déjà Stadia sur les smartphones Android non Pixel

Selon la personne à qui vous demandez, Google Stadia est soit l’avenir du streaming du jeu vidéo, soit une autre des expériences publiques de Google qui pourrait être délaissée dans un avenir très proche. En effet, jouer des titres AAA sur un smartphone est une expérience plutôt futuriste qui aide à vendre la promesse de Stadia.

Bien que la plateforme ait un énorme potentiel, une grande partie de celui-ci n’a pas encore été atteinte, en particulier sa promesse de jouer n’importe où sur n’importe quel appareil. Pour les smartphones Android, cela s’est jusqu’à présent limité aux smartphones Pixel de Google (sauf le tout premier Pixel) mais il semble que Google fasse enfin quelques avancées pour étendre la portée de Stadia à d’autres marques de smartphones.

L’un des avantages annoncés des services de streaming de jeux comme Google Stadia est la possibilité de contourner les exigences matérielles habituelles comme les PC ou les consoles. Étant donné le contrôle de Google sur le Chromecast, le navigateur Chrome et Android, il n’est pas difficile d’imaginer que Stadia serait et devrait être disponible sur ces appareils, peu importe le fabricant.

Bien sûr, Google a davantage de contrôle sur les smartphones Pixel que tous les autres smartphones Android sur le marché, et il est naturel qu’elle veuille donner à ses propres téléphones un traitement de faveur et une bonne avance.

Cependant, selon quelques rapports, Google a apparemment lancé des tests A/B de Stadia sur des smartphones d’autres OEM où les abonnés sont accueillis avec un « This screen » pour commencer à jouer sur leur téléphone non-Pixel. Cette option apparaît au lieu de « Choisir où jouer » qui suggère un Chromecast Ultra ou un ordinateur. Ils sont capables de démarrer un jeu en Wi-Fi après avoir connecté un contrôleur tiers ou Stadia pour une expérience identique aux Pixel 2, 3, 3 a et 4. Malheureusement, l’accès ne dure que pour cette session, avec l’option « This screen » qui disparaît après avoir quitté le jeu en cours, ce qui suggère la nature presque aléatoire du processus de test.

Une expérience même sur une liseuse

Bien sûr, il y a d’autres moyens non officiels pour faire fonctionner Stadia sur n’importe quel appareil Android, en utilisant au moins Android 9 Pie. L’accent est mis sur « n’importe quel » car il s’avère que le service Stadia peut même fonctionner sur une liseuse numérique, la Onyx Boox Max 3, qui se trouve à utiliser exactement cette version d’Android. Cette liseuse a une fonction « X-mode » qui augmente le taux de rafraîchissement exactement pour jouer à des jeux sur l’écran monochrome E Ink.

C’est, bien sûr, la façon la moins idéale de vivre l’expérience Stadia, bien que la latence d’affichage de la liseuse semble rendre la latence critiquée du service presque supportable. L’expérience sera peut-être meilleure sur un appareil doté d’un écran E Ink coloré.