CES 2020 : Ring dévoile de nouveaux produits pour la maison connectée

Amazon Ring a lancé une demi-douzaine de nouveaux produits dans le cadre de ses produits au CES 2020, y compris le Ring Access Controller Pro, des ampoules LED connectées, et de nouveaux produits d’éclairage connectés alimentés par énergie solaire. Le Ring Access Controller Pro est disponible à l’achat dès aujourd’hui, mais le reste des appareils ne sera pas mis en vente avant le 1er avril. Et, la société a également mis à jour son application mobile à la suite d’un scandale majeur sur la vie privée.

Les clients qui possèdent un appareil Ring peuvent utiliser le nouveau Ring Access Controller Pro pour faire fonctionner un portail à commande électronique lorsqu’ils sont loin de chez eux. Autrement dit, cet appareil marque les débuts de la société dans le domaine du contrôle d’accès, permettant aux utilisateurs de contrôler à distance leur portail d’accès par un appareil connecté. Ceci est rendu possible grâce à l’application Ring Live View, qui permet à un livreur de déposer un colis derrière une barrière sécurisée.

Le Ring Access Controller Pro s’intègre naturellement à la sonnette et à la caméra vidéo de Ring, et la société affirme qu’elle offre également la fonctionnalité « Key by Amazon » pour sécuriser les paquets Amazon à l’intérieur de leur portail.

Ce produit nécessite une installation professionnelle, selon Amazon, qui indique que le contrôleur est intégré au système de portail. Contrairement aux autres produits Ring annoncés cette semaine au CES, le nouveau contrôleur est disponible dès maintenant chez Amazon et Ring pour 299 dollars.

De nouvelles ampoules Ring

Au début du mois d’avril, Amazon prévoit également de lancer un certain nombre de produits d’éclairage Ring, notamment l’ampoule Ring A19 Smart LED Bulb et l’ampoule PAR38 Smart LED Bulb. Ces deux produits sont conçus pour être utilisés au domicile du client, et fonctionnera avec le Ring Bridge, l’application Ring et l’assistant vocal Alexa.

Les utilisateurs qui ont besoin d’un éclairage extérieur pourront choisir entre le Ring Solar Pathlight, le Steplight et le Floodlight, chacun d’eux étant activé par le mouvement avec le support du Ringe Bridge et de l’application Ring. Le nom de chaque lumière indique son but — le Steplight est pour les marches, par exemple, et le Pathlight est pour éclairer un chemin comme une allée ou une passerelle.

Les prix de ces produits ne sont pas clairs pour le moment.

Une application plus sécurisée

Ring a également annoncé un changement majeur à l’application, puisqu’elle comprend désormais un menu de centre de contrôle pour gérer les options de sécurité et de confidentialité. Plus précisément, le centre de contrôle permettra initialement « aux utilisateurs de voir et de gérer leurs appareils mobiles, de bureau et tablettes connectés, les services tiers ». La société indique qu’une future mise à jour du centre de Contrôle permettra aux utilisateurs de « voir et contrôler facilement les autres paramètres de confidentialité et de sécurité. » La nouvelle de l’ajout du centre de contrôle arrive peu de temps après qu’il soit apparu que les caméras de Ring étaient piratables par des cyber-criminels.

Ring est loin d’être la seule entreprise dédiée à la maison connectée à être victime de piratage, mais sa sécurité était toujours laissée à désirer selon les normes des maisons connectées. Bien que nous soyons heureux de voir la mise à jour du centre de contrôle, on peut espérer que Ring prévoit de renforcer considérablement sa sécurité.