CES 2020 : le Samsung Odyssey G9 est un moniteur de jeu de 49 pouces

Samsung est arrivée au CES 2020 cette année avec un trio de moniteurs de jeu incurvés pour sa série Odyssey. La gamme comprend deux nouveaux moniteurs Odyssey G7, mais le modèle phare est sans conteste le nouveau Odyssey G9. Avec une taille de 49 pouces, le G9 semble être le moniteur idéal pour les amateurs de jeux sur PC.

Quel que soit le moniteur acheté, vous disposez des technologies NVIDIA G-Sync et une courbure de 1000R, nettement améliorée par rapport aux 1800R de son prédécesseur. Samsung n’a pas encore révélé le prix de ces moniteurs, mais on peut légitimement penser que les G7 et le G9 seront tous deux onéreux. C’est particulièrement vrai dans le cas du G9, où un regard sur toutes les spécifications que Samsung a mentionné ne fait qu’augmenter le prix.

Samsung présente le Odyssey G9 comme le « premier moniteur Dual WQHD haute définition au monde », ce qui est certainement un must have pour les gamers. La résolution est de 5 120 x 1 440 pixels, et le moniteur a également un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une luminosité maximale de 1000 cd/m2, pour des images d’une netteté

incomparable. En outre, l’écran a un ratio 32:9.

Il est peu probable que vous jouiez aux récents jeux triple-A à leurs paramètres graphiques les plus élevés et à 240 Hz. Cependant, les gamers dédiés au eSport spécialisés dans les titres plus anciens apprécieront ce confort. Le taux de rafraîchissement élevé se traduit par un gameplay super fluide, donnant peut-être un avantage compétitif à certains. Cela dit, vous pouvez faire baisser le taux de rafraîchissement du Odyssey G9 si vous jouez principalement à des titres plus récents et plus exigeants.

Comme pour de nombreux moniteurs Samsung, la technologie QLED est utilisée, et le G9 a été redessiné avec une coque blanche brillante, et un système d’éclairage futuriste à l’arrière du moniteur, qui peut diffuser une lumière fixe ou faire varier les couleurs. « Il constituera l’élément clé d’un setup gaming du plus bel effet », comme le souligne Samsung.

Odyssey G7, la gamme plus abordable

Si cela vous semble « trop cher », alors quelque chose comme le G7 pourrait être le moniteur idéal. Bien que les configurations de 32 et 27 pouces du G7 puissent sembler un peu minimales à côté du Odyssey G9 de 49 pouces, il semble que ces deux moniteurs Odyssey G7 seront suffisants pour beaucoup de gamers. Les deux offrent des panneaux HDR600 QLED à une résolution de 2 560 x 1 440 pixels, et la même courbe 1000R que celle du G9.

Tout comme le G9, les deux moniteurs Odyssey G7 ont également été redessinés, avec un nouvel extérieur noir mat et le même système d’éclairage que nous voyons à l’arrière du G9. Samsung a présenté ces deux moniteurs au CES, mais ils ne seront pas disponibles avant le deuxième trimestre 2020.