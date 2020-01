Le Huawei P40 Pro pourrait délaisser l’écran incurvé de ses prédécesseurs

Il semble que Huawei abandonnera peut-être une caractéristique haut de gamme pour le Huawei P40 Pro lorsqu’il sortira. En effet, une nouvelle rumeur suggère que le futur smartphone de la firme chinoise n’aura pas d’écran incurvé comme le P30 Pro et le Mate 30 Pro. Cette information émane d’un étui pour le futur P40 Pro, partagé sur le réseau social chinois Weibo.

Ces rendus montrent le smartphone autant que son boîtier. Il n’est pas clair où l’utilisateur de Weibo a obtenu les informations qui ont conduit à ces rendus, qu’elles proviennent de Huawei ou d’ailleurs, alors prenez cette information avec des pincettes. Les rendus de l’étui montrent le réseau de caméras arrière à cinq objectifs, ce qui fait qu’il y a un assez grand bloc de caméras à l’arrière du smartphone. Mais, le principal point à retenir ici est que le Huawei P40 Pro ne semble pas avoir un écran courbé sur les bords, comme nous nous y attendions.

Un écran courbé est une caractéristique de nombreux smartphones haut de gamme, comme le Huawei P30 Pro susmentionné ainsi que le Galaxy S10, le Xiaomi Mi Note 10, et quelques autres appareils, et nous nous attendions à ce que le Huawei P40 Pro en ait un aussi. Alors pourquoi Huawei a-t-il choisi de laisser tomber cette caractéristique ?

Les écrans courbés des smartphones sont peut-être une caractéristique « premium », mais ils peuvent être un peu source de division (et rendre l’utilisation difficile). Il est souvent très facile de taper accidentellement le côté de l’écran avec des parties de la main, parfois en appuyant sur des choses que vous ne vouliez pas. Il est tout à fait possible que Huawei ait reçu des commentaires sur ses précédents smartphones, suggérant que les gens n’étaient pas de grands fans de cet aspect du design, et qu’elle a donc décidé de l’abandonner.

Sinon, la raison pourrait être liée au prix, car les écrans courbés coûtent probablement un peu plus cher sur un smartphone que les écrans plats. Si Huawei veut garder les coûts assez bas pour le P40 Pro, un bon point de départ serait d’avoir un écran plat.

Produire un smartphone moins onéreux

Et, il y a une bonne raison pour laquelle Huawei veut disposer d’un smartphone assez bon marché. Nous savons déjà que le Huawei P40 va être lancé sans les applications Google, suite à l’interdiction de Huawei. Autrement dit, la société va devoir faire tout son possible pour que les gens achètent son smartphone. Une telle stratégie pourrait consister à lancer le P40 et le P40 Pro en tant qu’appareils incroyablement abordables.

Enfin, il est tout à fait possible que le Huawei P40 Pro finisse par avoir un écran courbé, et que les étuis présentés ici soient faux, ou que le smartphone représenté sur les photos ne soit pas représentatif d’un produit fini.

Quoi qu’il en soit, nous le saurons dans le courant du mois de mars 2020, date à laquelle on s’attend à ce que le Huawei P40 soit présenté.