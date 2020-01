Un grand nombre d’informations dévoilées sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro

Nous nous attendons à ce que le Xiaomi Mi 10 soit l’un des plus gros smartphones du MWC 2020, le salon mobile qui se tiendra à Barcelone en février. Et, une énorme fuite vient de mettre à nu les caractéristiques du smartphone, ainsi que celles d’un plus grand modèle, le Xiaomi Mi 10 Pro.

La fuite provient de Weibo, où un utilisateur a posté ce qu’il prétend être une liste complète des caractéristiques du Xiaomi Mi 10 et du Mi 10 Pro, incluant les options de stockage et même les prix. La façon dont l’utilisateur a obtenu l’information n’est pas claire, mais il semble avoir des connaissances du côté de Xiaomi elle-même.

Ces spécifications nous donnent une bonne idée de l’intérieur du smartphone, mais elles ne nous disent rien sur la conception. Cependant, étant donné que les smartphones de la gamme Mi de Xiaomi ressemblent souvent à des appareils Android « standards », nous ne nous attendons pas à quelque chose de révolutionnaire à cet égard.

Si ces spécifications sont exactes, il semble que les deux appareils Xiaomi Mi 10 seront livrés avec des écrans OLED de 6,5 pouces avec des taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permettrait à Xiaomi de suivre OnePlus et Google en ayant des écrans qui sont plus fluides.

Sur le plan des spécifications de la caméra, les deux appareils ont apparemment le même capteur de 108 mégapixels qui a fait du Xiaomi Mi Note 10 un smartphone avec une impressionnante caméra. Il est prévu que des capteurs de 20, 12 et 5 mégapixels soient ajoutés sur le Mi 10 de base, et des capteurs de 48, 12 et 8 mégapixels sur le Mi 10 Pro – sur la base du Mi Note 10, nous nous attendons à ce qu’ils aient des objectifs ultras larges, téléobjectifs et macro, bien que cela ne soit pas mentionné dans la liste des spécifications.

Il n’y a rien sur les spécifications de l’a caméra frontale, mais nous nous attendons à ce qu’elle ait une résolution de 16 à 32 mégapixels, ce qui correspond à la plupart des smartphones récents.

De grosses batteries

Les deux Mi 10 sont censés avoir des batteries de 4 500 mAh, mais il y a une différence dans les vitesses de charge. Alors que le Xiaomi Mi 10 semble avoir une charge rapide de 40 W et une charge sans fil de 30 W, le Mi 10 Pro est censé avoir une capacité de charge rapide de 66 W et une impressionnante charge sans fil de 40 W. Cela signifierait que le smartphone a la charge sans fil la plus rapide que nous ayons jamais vue.

Le Mi 10 offrirait également une charge inversée de 10 W, ce qui vous permettrait d’utiliser l’appareil comme un chargeur sans fil pour alimenter d’autres appareils tels que des écouteurs, des montres ou d’autres smartphones ; ce n’est pas mentionné pour le Mi 10 Pro, mais cela pourrait bien être une omission, car il serait étrange pour le modèle « Pro » d’un smartphone de délaisser une fonction que le modèle de base possède.

Des spécifications haut de gamme

Il semble aussi que le Xiaomi Mi 10 et le Mi 10 Pro auront tous deux le processeur haut de gamme de Qualcomm, la puce Snapdragon 865, et ils seront probablement parmi les premiers smartphones à l’intégrer après le Galaxy S20, qui sera lancé juste avant le MWC 2020. En outre, il semble que le Mi 10 aura une variante 5G, bien que là encore ce ne soit pas mentionné pour le Mi 10 Pro.

Enfin, nous en venons aux options de stockage. Le Xiaomi Mi 10 aurait deux versions de 8 Go de RAM, une avec 128 Go de stockage interne, et une autre avec 256 Go, alors qu’il y a aussi une variante plus puissante de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.