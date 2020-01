CES 2020 : Twitter vous permet enfin de contrôler qui peut répondre à vos tweets

S’exprimant aujourd’hui lors d’un événement du CES 2020 à Las Vegas, la directrice de la gestion des produits de Twitter, Suzanne Xie, a dévoilé de nouveaux changements qui seront apportés à la plateforme cette année, en se concentrant plus particulièrement sur les conversations.

En effet, Twitter a révélé qu’elle a introduit une fonctionnalité qui vous permettra de contrôler qui peut répondre à vos tweets. Autrement dit, elle permettra aux utilisateurs de réduire plus facilement le nombre de réponses abusives ou toxiques à leurs tweets,

Ce n’est un secret pour personne que Twitter a un pourcentage important d’utilisateurs toxiques qui utilisent la plateforme comme leur véhicule d’attaque personnel, l’utilisant pour répandre la haine ou attaquer inutilement les utilisateurs pour des raisons vastes et souvent bénignes. L’entreprise a progressivement mis en place un certain nombre d’outils conçus spécialement pour ces utilisateurs, notamment la possibilité de mettre en sourdine et de bloquer des comptes.

Karissa Bell, de Mashable, a tweeté lors d’un événement organisé par l’entreprise que cette nouvelle fonctionnalité permettra enfin aux utilisateurs de contrôler qui répond à leurs tweets en leur donnant la possibilité de limiter les réponses à des utilisateurs spécifiques, par exemple, les followers ou ceux mentionnés dans le tweet. Vous ne voulez aucune réponse ? Apparemment, cette option sera également disponible.

New from Twitter: an upcoming feature will let you control who can reply to your tweet as you compose it, there will be the ability to limit replies to followers, people who are mentioned in the tweet, or no replies at all

— Karissa Bell (@karissabe) January 8, 2020