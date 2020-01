CES 2020 : le prototype SSD externe de 8 To de SanDisk est le plus grand jamais réalisé

CES 2020 : le prototype SSD externe de 8 To de SanDisk est le plus grand jamais réalisé

Au CES 2020, l’énorme stockage dans une minuscule clé USB est pratiquement une tradition, et encore une fois, SanDisk a livré avec un prototype d’un nouveau SSD portable de 8 To, le plus grand SSD externe jamais fait. Mais malgré cette énorme quantité de stockage, le disque de 8 To est aussi comparativement minuscule — il peut facilement tenir dans votre poche, tout comme n’importe quel autre SSD externe.

Bien sûr, mettre une grande quantité de stockage dans un petit boîtier est le travail quotidien de SanDisk : il suffit de regarder le prototype présenté au CES l’année dernière, un simple SSD externe de 4 To qui avait la même taille que la paume de la main. Et bien que le disque lui-même ne soit pas à vendre, il offre quelques spécifications impressionnantes, avec le support du protocole de transfert USB SuperSpeed à 20 Gb/s.

Et bien que le disque externe de 8 To ne soit qu’un prototype, c’est le genre d’expérience qui pourrait déboucher sur des produits plus tard dans l’année. Il suffit de regarder l’autre grande annonce de SanDisk au CES.

Il y a deux ans, SanDisk a présenté pour la première fois au CES 2018 une clé USB-C ultra petite de 1 To comme prototype pour montrer ce qu’il était possible de faire dans un si petit facteur de forme. Deux ans plus tard, ce produit est enfin réel — avec un port USB-A supplémentaire qui permet d’utiliser la clé USB-C de 1 To avec presque tous les types d’ordinateurs.

Un prototype pour le moment

Est-ce utile ? Peut-être si vous êtes le genre de personne qui a besoin de transporter des quantités massives de données dans un petit dispositif. Mais même si ce n’est pas le produit le plus pratique jamais réalisé (surtout si l’on considère le prix probablement exorbitant), c’est quand même impressionnant de voir autant de stockage entassé dans un si petit appareil.

Il n’y a pas de prix, ni de date de sortie, pour le nouveau Ultra Dual Drive Luxe — SanDisk précise seulement qu’il sera disponible « plus tard dans le trimestre » — bien qu’étant donné le prix du stockage flash, on peut dire qu’il sera extrêmement onéreux une fois lancé.