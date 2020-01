CES 2020 : Philips Hue se dote de nouvelles lampes d’extérieur

Au CES 2020 cette semaine, trois nouveaux luminaires extérieurs sont dévoilés dans la gamme de Philips Hue : un chemin lumineux, un spot et un luminaire mural avec des lumières qui brillent de haut en bas.

Les luminaires d’extérieur Hue ont commencé à apparaître en 2018, et il y a déjà environ 8 options, allant d’un projecteur à différents styles de luminaires muraux. Ces nouveaux modèles offrent plus d’options de style, et élargissent la gamme dans de nouveaux domaines.

Appear est une nouvelle applique murale, qui crée un faisceau de lumière fin et dirigé au-dessus et en dessous du luminaire. Resonate fait la même chose, mais pour un effet plus élégant, tandis que Attract est une lanterne murale qui affiche un arc de lumière colorée sur le mur. Daylo est une applique murale circulaire, ou hublot, avec une lueur rétroéclairée plus subtile. Enfin, Nyro a un design architectural plus moderne, et sera offert dans les deux options d’éclairage mural et de chemin.

Quant à l’éclairage basse tension, il y a trois nouvelles options. Lily XL est un projecteur plus grand et plus puissant, tandis que Impress s’appuie sur le modèle actuel et en fait une version basse tension plus facile à installer. Econic est également un luminaire Hue existant qui est maintenant offert en version basse tension. Philips propose de nouveaux blocs d’alimentation extérieurs, de 40 et 100 W, ainsi que des câbles d’extension avec une jonction en T, pour une plus grande flexibilité dans l’installation des luminaires Hue.

En fonction du modèle choisi, vous devrez débourser entre 119,99 euros et 149,99 euros.

D’autres mises à jour

Les trois nouvelles options incluent la connectivité Bluetooth. Autrement dit, vous n’aurez pas besoin d’un pont Hue pour les utiliser. Signify, derrière la gamme Philips Hue, a intégré le Bluetooth dans les nouveaux produits Hue depuis l’année dernière, rendant le système d’éclairage plus facile à utiliser. Deux autres mises à niveau de la gamme Hue ont été annoncées cette semaine. Le Hue Play HDMI Sync Box, qui synchronise vos lumières avec ce qui se passe sur votre téléviseur, se dote du support du contrôle vocal grâce à Alexa, Siri, et Google Assistant. Cette nouveauté est censée arriver au printemps.

L’application Hue est également mise à jour : elle affiche maintenant le niveau de la batterie des accessoires, et la fonction de zones — qui vous permet de regrouper vos lumières dans les pièces — sort de la version bêta et elle peut maintenant fonctionner avec toutes les lumières et les accessoires.