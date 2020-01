CES 2020 : Somfy annonce une nouvelle motorisation de serrure connectée, et TaHoma switch

Somfy annonce deux nouveaux produits pour la maison connectée lors du CES 2020. La société propose Door Keeper, la première motorisation de serrure connectée avec détecteur de fermeture et d’intrusion intégré, ainsi que Connected Doorphone, le portier vidéo connecté qui génère des codes d’accès personnalisés en fonction des visiteurs, et TaHoma switch, la commande intelligente qui centralise et pilote toute la maison d’un seul geste.

La Door Keeper de Somfy est une serrure de porte connectée qui, non seulement sécurise les portes de manière optimale, mais surveille et avertit également des vibrations qui indiquent une tentative de cambriolage. L’appareil émet alors un signal d’alarme pour effrayer les intrus et informe également le propriétaire de la propriété.

Avec l’application Somfy Keys et la technologie IntelliTAG de Somfy, vous pouvez à tout moment vérifier si une porte est ouverte ou fermée, et la verrouiller à distance si nécessaire. Vous recevrez également un avertissement automatique lorsqu’une porte n’est pas fermée ou ouverte correctement.

Vous pouvez également définir des codes d’accès pour les résidents et les personnes en qui vous avez confiance, comme les employés ou les vacanciers qui louent la maison — idéal pour les amateurs de Airbnb. Dans toutes les maisons, ces besoins se concentrent principalement sur la porte d’entrée, l’endroit le plus sensible à sécuriser. C’est la raison pour laquelle Somfy tente de s’initier sur ce marché.

Door Keeper sera disponible au 2e trimestre 2020 en France et en Allemagne.

Un portier connecté

Somfy a également présenté son Connected Doorphone, un portier vidéo connecté, « une solution de gestion intelligente des accès par le jardin », comme le souligne la société. Ce dernier permet de gérer à distance les accès extérieurs.

De plus, comme la Door Keeper, il délivre des codes d’accès temporaires, par exemple pour faciliter les livraisons. Ainsi, lorsqu’un code a été utilisé, il signale l’utilisateur avec une notification dans l’application Somfy Keys. Et si une Somfy Outdoor Camera a été installée, l’utilisateur pourra suivre le bon déroulement de la livraison directement depuis l’application.

TaHoma switch, une commande intelligente

Par ailleurs, Somfy a lancé le TaHoma switch, un système de contrôle intelligent pour la centralisation et le raccordement des logements. Selon Somfy, vous pouvez l’utiliser pour contrôler de façon centralisée plus de 300 applications, des marques propres de Somfy aux autres marques de logements et aux assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa. Le TaHoma switch gère des aspects tels que l’éclairage et les rideaux, ainsi que les caméras de surveillance et les systèmes d’alarme, et l’ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes.

Le TaHoma switch peut être placé n’importe où dans la maison avec une prise de courant et une connexion wifi. En utilisant l’application TaHoma, vous pouvez adapter deux des trois boutons de contrôle à la routine quotidienne — par exemple, en réglant un bouton sur « Je pars de la maison » et « J’arrive ».

Le TaHoma switch de Somfy sera disponible à partir de l’automne 2020 au prix de 199 euros.