CES 2020 : les Acer Spin 5 et Spin 3 deviennent plus fins et légers, le TravelMate plus résistant

La série d’ordinateurs portables convertibles Acer Spin 3 et Spin 5 a fait l’objet de nouvelles itérations tandis que le TravelMate a été présenté au CES 2020. Les modèles Acer Spin 5 et Acer Spin 3 disposent d’écrans tactiles d’une résolution 2K ou full HD avec de « nouveaux facteurs de forme en aluminium compact » et utilisent la technologie AES de Wacom avec le stylet Acer Active Stylus. Ils sont très similaires à ce que nous avons vu de la part de Acer dans cette gamme par le passé, mais ils se dotent des derniers composants du marché sous le capot.

C’est à l’occasion du CES 2020 que Acer a dévoilé les dernières versions de du Spin 3 et de du Spin 5. Le Acer Spin 3 (SP314-54N) fonctionne avec Windows 10 Home, et dispose d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Cet écran tactile TFT LCD est équipé de la technologie Acer CineCrystal avec un rétro-éclairage LED, de la technologie IPS, et d’un support de stylet Wacom AES avec un stylet Acer Active Stylus à charge rapide inclus.

Il dispose d’un port USB Type-C avec un support pour le Thunderbolt 3 pour le transfert de données, d’un port USB 3.1 Gen1, dont l’un est doté d’une fonction de charge hors tension. Il y a également un port HDMI, un lecteur de carte micro SD et une prise pour casque de 3,5 mm. L’alimentation de cet ordinateur portable est fournie par une prise d’entrée DC.

Le Spin 5 possède quant à lui un écran de 13,5 pouces avec une résolution 2K, soit 2 256 x 1 504 pixels. Cet écran est plus petit que celui du Spin 3, mais il est plus dense en pixels — et il a beaucoup de caractéristiques identiques, comme la technologie Acer CineCrystal avec rétro-éclairage LED, et c’est une dalle tactile IPS TFT LCD, ou encore le support du stylet. Le Spin 5 dispose également de deux ports USB Type-C qui prennent en charge le Thunderbolt 3, de deux ports USB 3.1 Gen 2 (dont un avec chargement hors ligne), d’un port HDMI et d’un lecteur de carte micro SD.

Les deux modèles peuvent fonctionner avec le Wi-Fi 6, et ont des facteurs de forme qui sont plus fins et plus légers que leurs prédécesseurs directs. Les deux modèles offrent jusqu’à 16 Go de mémoire vive (RAM) — le Spin 3 a une option de double SSD pour une capacité de stockage maximale, tandis que le Spin 5 peut embarquer jusqu’à 1 To de stockage SSD. En outre, les deux ordinateurs portables sont équipés de processeurs Intel « Ice Lake » de 10e génération, capables de disposer d’une puce graphique Intel Iris Plus.

Les deux ordinateurs portables supportent également la charge rapide — Acer précise que le Spin 5 devrait fournir jusqu’à 15 heures d’autonomie sur une charge, tandis que le Spin 3 atteint son maximum à 12 heures. Mais en branchant l’un ou l’autre pendant 30 minutes, vous devriez obtenir jusqu’à 4 heures d’autonomie.

La version 2020 du Acer Spin 3 sera commercialisée au mois de février, à partir de 649 euros. Le nouveau Acer Spin 5 sera quant à lui commercialisé en mars 2020 pour un prix de départ de 999 euros.

Les Acer TravelMate P6 et P2 deviennent robustes

Pour la série TravelMate, les TravelMate P6 et TravelMate P2 de Acer ont été révélés avec les normes militaires américaines (MIL-STD), ce qui signifie qu’ils sont robustes et résistants, disposent de Windows 10 Pro, et jusqu’à la 10e génération de processeurs Intel Core i7.

Le TravelMate P6 fait partie du système Intel Project Athena, et a été « vérifié pour ses performances mobiles avancées » par Intel. Cette machine fonctionne avec ce que Acer décrit comme 23 heures d’autonomie, et possède des capacités de charge rapide. Dans ce cas, cela signifie que la batterie peut être chargée jusqu’à 50 % en moins de 45 minutes. Cet appareil dispose d’une connectivité 4G LTE compatible eSIM en option.

Le TravelMate P2 fonctionne avec un écran de 14 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels dans une configuration, et un écran de 14 pouces avec une résolution de 1 366 x 768 pixels dans une autre. Cet appareil dispose de 16 Go de mémoire vive DDR4, extensible à 32 Go avec deux modules soDIMM. Il fonctionne avec un processeur Intel Core i7 i7-10510U et un processeur graphique Intel UHD.

Le TravelMate P6 sera lancé au mois de février pour un prix de départ d’environ 1 099 euros. Le TravelMate P2 sera disponible dès ce mois-ci, pour un prix de départ d’environ 599 euros.