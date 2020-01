Le lancement du Galaxy S11 et du Galaxy Fold 2 est prévu pour le 11 février

Samsung a confirmé que son événement Unpacked 2020 aura lieu le 11 février, avec le Galaxy S20 — alias le Galaxy S11 — et un nouveau smartphone pliable qui devrait faire la une des journaux. L’événement aura lieu à San Francisco, et marquera le premier lancement de smartphones de la nouvelle année.

Cela fait douze mois que nous avons vu le dernier flagship de Samsung, le Galaxy S10. Ce dernier a lancé une nouvelle technologie d’écran et a ouvert la voie au Galaxy Note 10 plus tard dans l’année.

La grande question est de savoir ce que Samsung doit nous montrer maintenant. La nouvelle évidente pour l’événement du 11 février est la nouvelle génération de smartphones de la gamme Galaxy S. Si l’on en croit les rumeurs, il pourrait s’agir du Galaxy S11 ou du Galaxy S20 : ce dernier est un clin d’œil à l’année 2020, et à l’aube d’une nouvelle ère pour le vaisseau amiral de Samsung.

Comme les précédentes années, il est peu probable que Samsung puisse résister à l’envie de fabriquer plusieurs versions du smartphone. On peut penser que nous allons voir un modèle « standard », et un modèle « + », un avec un écran plus grand. En outre, il se murmure que Samsung a mis l’accent sur sa technologie de caméra pour cette génération 2020, visant à faire tomber de son piédestal des rivaux comme l’iPhone 11 Pro avec de nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles.

Pour commencer, nous allons retrouver un bloc de caméra rectangulaire encore plus grand. Ce dernier pourrait loger les habituels objectifs ultra-larges, standards et de zoom, ainsi qu’un flash et un capteur de temps de vol ou ToF. Ce dernier permet une cartographie plus précise dans l’espace 3D, et devrait être particulièrement utile pour les applications de réalité augmentée.

Galaxy Fold 2

Cependant, et peut-être le clos de l’événement, pourrait bien être la deuxième génération de smartphone pliable de Samsung. Au début de l’année 2019, le Galaxy S10 a partagé la scène avec la révélation surprise du Galaxy Fold, le premier appareil pliable de la société.

Le Galaxy Fold n’a pas eu la sortie la plus simple — en effet, c’était sans doute le lancement le plus délicat de Samsung depuis l’explosif Galaxy Note 7 — mais cela n’a pas empêché le géant sud-coréen à travailler sur son successeur. Nous nous attendons à voir un nouveau Galaxy Fold 2 le 11 février, et un nouveau facteur de forme. Alors que le Galaxy Fold original est un smartphone qui s’ouvre sur une tablette, le Galaxy Fold 2 devrait être un appareil plus petit, comme un téléphone à clapet. En effet, il s’apparentera davantage au nouveau Motorola RAZR (2019), du moins si les rumeurs sont réelles.

On en aura la certitude le 11 février, avec le grand événement Unpacked 2020 qui démarrera à 20 h, heure française. Samsung diffusera le tout en direct et je ne manquerais pas de vous fournir tous les détails.