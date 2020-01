CES 2020 : le Lenovo Legion Y740S est un ordinateur portable de jeu mince et léger

Lancé au CES 2020, le Lenovo Legion Y740S est l’ordinateur portable de jeu le plus mince et le plus léger de la société à ce jour. Il mesure à peine 1,52 cm d’épaisseur, et pèse un peu moins de 1,9 kg. Il n’y a qu’un seul hic : le portable de 15,6 pouces n’a pas de puce graphique discrète. Bien que les puces graphiques Intel intégrées au portable puissent être suffisantes pour certains jeux, vous devrez brancher une station d’accueil graphique externe si vous voulez profiter d’une carte graphique NVIDIA ou AMD.

Heureusement, Lenovo en a une aussi : la nouvelle Lenovo Legion BoostStation est une station d’accueil eGPU en aluminium qui vous permet d’utiliser une carte graphique digne d’un ordinateur de bureau quand vous êtes à la maison.

L’ordinateur portable Legion Y740S et la station Legion BoostStation devraient être disponibles en mai avec des prix de départ respectivement de 1 100 dollars et 250 dollars.

Selon Lenovo, l’ordinateur portable dispose d’un écran IPS de 15,6 pouces d’une résolution 4K avec Dolby Vision et supporte une luminosité allant jusqu’à 600 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le Legion Y740S sera alimenté par un processeur Intel Core H-series de 10e génération, avec une prise en charge d’une puce Core i9. Intel n’a pas encore annoncé officiellement ces processeurs, mais on dit qu’ils seront bientôt disponibles.

L’ordinateur portable a une batterie de 60 Wh et supporte jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et 1 To de stockage SSD PCIe. L’ordinateur portable est également doté d’une charnière à 180 degrés qui permet de régler l’écran à l’angle le plus confortable, et le portable dispose de « thermiques exclusives » avec un réseau de capteurs à 5 points et 4 ventilateurs. Il est également doté d’un système audio Dolby Atmos, et le clavier de l’ordinateur portable est doté d’un revêtement résistant à l’huile et à l’abrasion.

Une station d’accueil très efficace

Vous pouvez connecter la station d’accueil graphique Lenovo Legion BoostStation en option par un port Thunderbolt 3 (ce qui signifie que vous pouvez également utiliser la BoostStation avec des ordinateurs portables non Lenovo). Le prix de départ de 250 dollars pour la station d’accueil vous permet d’obtenir un boîtier vide qui vous permet d’ajouter la carte graphique de votre choix. Mais, Lenovo proposera également des versions livrées avec les GPU NVIDIA GeForce RTX2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT.

Alors que l’ordinateur portable est conçu pour être mobile, la BoostStation l’est beaucoup moins — elle pèse 9 kg. La station d’accueil graphique a un châssis en aluminium avec un panneau latéral transparent. En plus de vous permettre de connecter un GPU externe, la station d’accueil a quelques ports USB, un port HDMI et une prise Ethernet, vous permettant de l’utiliser comme station d’accueil de bureau.