CES 2020 : Suunto 7, la première smartwatch Wear OS de la société

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Suunto, à moins que vous ne soyez un passionné de montres sportives. Mais, le dernier gadget porté au poignet de la marque pourrait avoir un impact sur le grand public.

En effet, la société finlandaise connue pour fabriquer certaines des plus belles montres de sport, Suunto, vient d’annoncer sa toute première montre Wear OS, la Suunto 7. Certes elle est onéreuse, mais elle possède les caractéristiques les plus haut de gamme que vous pouvez attendre de n’importe quelle montre Wear OS en ce moment. Il semble que ce soit une montre multisports qui pourrait théoriquement être le meilleur des deux mondes.

Avant que vous ne le demandiez, oui, la Suunto 7 est alimentée par le processeur Snapdragon Wear 3100 et dispose de 1 Go de RAM. C’est à peu près le strict minimum que nous attendons des montres Wear OS pour faire fonctionner l’OS sans problème — tout ce qui est en dessous est synonyme de performances médiocres. Par ailleurs, vous obtenez environ 4,5 Go de stockage accessible pour la musique et les applications, ainsi que le support de Google Pay. Aucun modèle LTE n’est disponible, vous devrez donc vous fier à une connexion Bluetooth ou Wi-Fi avec votre smartphone.

Cependant, cela ne pose pas forcément de problème. Le plus grand argument de vente de la Suunto 7 est sa nature sportive, et Suunto a ajouté un lot de fonctionnalités pour les activités de plein air. Elle dispose d’un GPS intégré avec prise en charge des cartes extérieures hors ligne, ainsi que de la prise en charge des Suunto Heatmaps — les chemins fréquemment parcourus par les utilisateurs de Suunto — à travers 15 activités différentes.

Un altimètre barométrique et un capteur optique de fréquence cardiaque complètent ses capteurs.

Une montre pour les sportifs

L’avantage d’utiliser une smartwatch sans OS Wear est qu’elle est généralement capable de durer beaucoup plus longtemps (Wear OS est très gourmand en énergie). Néanmoins, la société affirme que la Suunto 7 durera 12 heures en mode GPS et 48 heures en utilisation normale. C’est loin des autres montres GPS comme la Suunto 5 et la série Forerunner de Garmin, mais à la hauteur de ce que proposent les autres têtes de liste sous Wear OS.

La montre a un total de quatre boutons autour du boîtier : un à gauche, trois à droite. Le bouton supérieur gauche permet de faire défiler les applications les plus fréquemment utilisées ; le bouton supérieur droit permet de choisir les modes sport ; le bouton du milieu est le bouton d’accueil et peut être utilisé comme une couronne rotative ; et le bouton inférieur droit est personnalisable.

La Suunto 7 sera disponible à la fin du mois au prix de 499 dollars.